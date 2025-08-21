Colombia: atentado terrorista en Cali deja al menos cinco muertos y más de 30 heridos

Una explosión atribuida a un atentado terrorista se registró esta tarde en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, zona comercial concurrida de Cali, Colombia . Un camión cargado con explosivos fue abandonado frente al acceso principal de la base. El ataque fue cometido en la Carrera Octava, transitada avenida de la ciudad, la principal del suroeste de Colombia.

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó inicialmente que el ataque dejó cinco personas muertas, entre ellas un menor de nueve años, y al menos 14 heridos, todos civiles. La cifra fue actualizada posteriormente por la Alcaldía de Cali, cifrando en 36 los heridos. Conteos preliminares apuntan, sin embargo, a que los muertos podrían llegar a los 15.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó en un comunicado: “Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó que los equipos de las secretarías de Salud, Seguridad y Riesgo ya están en acción para atender a los heridos. Las autoridades enviaron refuerzos aéreos y decenas de agentes para controlar la zona.

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que…

“He hablado con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali para asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. Vamos a restringir el tránsito de camiones de más de cuatro toneladas desde hoy a las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de mañana viernes“, complementó posteriormente el edil caleño. Ante lo ocurrido, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (alrededor de 97 millones en pesos chilenos) por información que permita dar con los responsables del ataque.

El presidente Gustavo Petro afirmó que el atentado sería una retaliación de las disidencias de las Farc a los operativos militares contra la columna Carlos Patiño en el cañón del Micay: “El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico”, posteó en su perfil de X (anterior Twitter).

A continuación, complementó: “El Gobierno considera aquí, y le pide al mundo que considere, a la Junta del Narcotráfico como una organización terrorista”.

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos. El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se…

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno se reunirá “con las autoridades competentes para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales” como las que cometieron este atentado.

“Convoco a toda la ciudadanía a unirse en esta lucha, porque juntos, con firmeza y resolución, protegeremos nuestra paz y construiremos un futuro sin temor”, agregó el alto funcionario.

Videos de testigos muestran un segundo camión con balones de gas que no logró estallar. En redes sociales se observan registros gráficos de personas ensangrentadas en el piso siendo atendidas, un camión incendiado, vehículos destruidos y la fachada de un supermercado caída.

Este es el segundo atentado de este tipo en Cali en el año, tras las explosiones del pasado 10 de junio atribuidas a la disidencia del Frente Jaime Martínez Beltrán.