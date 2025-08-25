Cómo el gobernador Gavin Newsom emergió como el líder de la oposición a Donald Trump en EE.UU.

La imagen de Newsom como alguien dispuesto a dar la pelea al presidente de EE.UU. –amplificada con sus sonadas ruedas de prensa y una estrategia de redes sociales al más puro estilo Trump— impulsa su perfil presidenciable de cara a las elecciones de 2028, algo en lo que él mismo ha manifestado interés.

Ante el aparente desconcierto de la mayoría de los representantes demócratas, él se ha erigido como líder de la oposición a Trump.

Lo ha demostrado en las últimas semanas: después de que los republicanos de Texas modificaran a petición de Trump el mapa electoral del estado para lograr hasta 5 nuevos congresistas en las elecciones de medio término de 2026, Newsom está impulsando su propio rediseño del mapa californiano para darles una ventaja a los demócratas.

Y ese talante combativo del gobernador de California también se vio cuando Trump ordenó en junio el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles ante las protestas por las redadas migratorias.

La “guerra del ‘gerrymandering'”

En EE.UU. rige hoy una “trifecta de poder” republicana, que es como se denomina en la jerga política de Washington el escenario en el que el partido del presidente controla, además de la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso.

En la cámara baja los republicanos cuentan, sin embargo, con una mayoría estrecha de 219 representantes frente a los 212 que ostentan los demócratas y cuatro escaños vacantes.

Y un potencial cambio de control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término en noviembre de 2026 abriría la puerta a que los demócratas pudieran frustrar la agenda legislativa de Trump y lanzar, por ejemplo, investigaciones contra él o su administración.

Consciente de ello, Trump le habría pedido personalmente al gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsar una nueva distribución de los votantes en el que es el segundo estado más poblado del país para favorecer sus intereses electorales y los de su partido.