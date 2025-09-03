Indignación en Japón por influencer que se grabó bebiendo una ofrenda funeraria

Las redes sociales japonesas han estallado después de que un ‘instagrammer’ australiano se grabara bebiéndose una ofrenda funeraria en un cementerio, lo que ha llevado a su embajada a emitir una inusual petición de pudor y ha aumentado la irritación social en medio del bum turístico en el país asiático.

El protagonista de la polémica es Lochie Jones, quien momentos antes de abrir una lata posada junto a una lápida, una ofrenda habitual en Japón para saciar la sed de los difuntos, tomó una moneda también ritual para jugarse a cara o cruz si tomarse el refrigerio.

Tras terminarlo, eructó frente a la tumba, tal y como quedó grabado en el vídeo, publicado el 4 de agosto, y que ha generado multitud de comentarios en redes desde entonces.

青木ヶ原樹海近くの墓地ドロボー

挑発的な旅行コンテンツを投稿するオーストラリア人

lochie jones ロッキー・ジョーンズ

いま全国の墓地で外国人観光客による無断侵入が相次いでいる。お供物を盗まれたからといって、例え通報しても警察は動かない。

神様仏様が許してもオレは無理。… pic.twitter.com/8ckm1Xsw4X — 桃色メガホン (@momoiromegapho) August 27, 2025

El incidente tuvo lugar en un campo santo cerca del bosque Aokigahara, un emblemático lugar en las faldas del monte Fuji, apodado popularmente como ‘el bosque de los suicidios’ por la multitud de personas que deciden acudir a él para poner fin a su vida de forma silenciosa y en paz entre su mar de árboles.

Este mismo lugar fue objeto de una polémica con otro creador de contenido en 2018, el estadounidense Logan Paul, que durante un directo grabó el cadáver de una de estas personas mientras se reía, en un episodio que generó un rechazo social similar al de ahora.

En otro vídeo también compartido por Jones, se le ve blandiendo una estupa, un monumento funerario budista, y haciendo bromas con una pistola de juguete antes de tomar y jugar con la figurilla de un conejo, otra ofrenda funeraria.

“Este aspirante a g*****llas de Australia es otro clon de Johnny Somali que ha estado robando tumbas en Japón y haciendo cosas asquerosas”, escribió un usuario en la red social X, refiriéndose a otro polémico ‘youtuber’ que terminó siendo deportado tras protagonizar varios altercados con la policía por desorden público y generar contenido xenófobo a irrespetuoso hacia los japoneses.

“Esto es un delito, así que, por favor, arréstenlo”, pide otro usuario para luego añadir: “Las políticas de turismo receptivo incentivan la delincuencia”, una postura en auge entre los japoneses debido al bum turístico que atraviesa el país y las consignas xenófobas que vienen cobrando fuerza entre partidos conservadores.

El incidente ha motivado también un inusual mensaje diplomático por parte de la Embajada de Australia en Japón, que en la víspera publicó un comunicado llamando a los visitantes australianos a “comportarse adecuadamente durante su visita a Japón”.

La legación añadió que está colaborando estrechamente con las autoridades competentes japonesas para garantizar que sus viajeros cumplen las leyes y normativas locales, y que las ayudarán en la medida de lo posible “para tomar medidas más estrictas”.