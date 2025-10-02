Secretario de Tesoro de EEUU: “No estamos dando dinero a Argentina, es una línea de swap”

El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, negó este jueves que la Administración de Donald Trump vaya a dar dinero a Argentina y aseguró que se trata de un programa de intercambio de divisas (línea de swap).

“Para que quede claro, lo que está haciendo Estados Unidos es concederles una línea de swap. No estamos inyectando dinero en Argentina, ¿de acuerdo?”, declaró Bessent en una entrevista con la cadena CNBC.

El jefe del Tesoro anunció la semana pasada que ambos países negocian un acuerdo entre los bancos centrales para un intercambio de moneda de sus países en un plazo determinado por valor de 20.000 millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía del país suramericano.

Entre otras cosas, Bessent afirmó que EE.UU. está listo también para “comprar bonos (emitidos) en dólares de Argentina” y para “otorgar un crédito contingente significativo a través del Fondo de Estabilización del Tipo de Cambio”.

Tanto Bessent como el presidente Trump se reunieron con el mandatario argentino, Javier Milei, en el marco de la Asamblea General de la ONU, cuando le mostraron su apoyo para la reelección en 2027.

El próximo 14 de octubre, Trump recibirá a Milei en la Casa Blanca. EE.UU. considera a Argentina un “aliado” y especialmente al Gobierno de Milei.