Israel publica videos de rehenes reencontrándose con sus familiares

Los reencuentros entre los rehenes israelíes liberados este lunes por Hamás y sus familias fueron registrados en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) compartieron en su cuenta de X las imágenes de Eitan Mor abrazando a sus familiares luego de permanecer dos años secuestrado por la organización islámica. Mor, quien trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova, fue raptado el 7 de octubre de 2023.

También se difundieron registros de Guy Gilboa-Dalal y Matan Zangauker volviendo a encontrarse con sus madres y seres cercanos, además de imágenes de Rom Broslavski, Nimrod Cohen y Eitan Horn siendo recibidos por las fuerzas israelíes al regresar al país.

Con esta liberación, los últimos 20 rehenes vivos en Gaza ya se encuentran en Israel, abriéndose ahora la fase de entrega de los cuerpos de los 28 cautivos fallecidos. En paralelo, el Servicio de Prisiones de Israel confirmó la conclusión de la liberación de 1.968 prisioneros palestinos, trasladados a Gaza, Egipto y Cisjordania según lo pactado en el acuerdo de intercambio.

Tears of joy.

Watch the moments that Rom Broslavski, Nimrod Cohen, and Eitan Horn were welcomed back home into Israel by the IDF 🇮🇱