Trump ovacionado en Israel: “El mejor amigo que el Estado ha tenido jamás”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado por el Parlamento de Israel antes de pronunciar un discurso sobre el reciente acuerdo de paz con Hamás.

A su llegada, el mandatario afirmó que “Hamás se desarmará para cumplir con el plan de paz” y que “la guerra ha acabado”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió el papel del mandatario estadounidense y subrayó que su intervención fue “determinante para la vuelta de los rehenes”. En su discurso, lo definió como “el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”.

Se espera que Trump se traslade luego a Sharm el Sheij, en Egipto, donde se celebrará la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Netanyahu no asistirá a la cumbre internacional.