Revocan condena contra expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes una condena contra el expresidente Álvaro Uribe por sobornar testigos en un entramado sobre su relación con grupos paramilitares antiguerrilla.

El líder de la derecha colombiana de 73 años se había convertido en agosto en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa.

El juez del tribunal revocó la condena por soborno y un caso de fraude procesal, aunque aún no se ha referido a la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria. La contraparte todavía puede solicitar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

“No se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal”, dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo. Por lo tanto, “la sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador” de este cargo.

Fallo en primera instancia tuvo “errores metodológicos”

La absolución se da en el caso de supuestas presiones a Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien está preso y era considerado un testigo clave.

Monsalve acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y aseguró que Diego Cadena, un abogado de Uribe, lo presionó en la cárcel para retractarse de lo dicho en contra del exmandatario en el caso que lo enfrenta con el senador de izquierda Iván Cepeda.

Después de analizar los testimonios de Monsalve, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que “la sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre su ordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo”.

“En consecuencia, el Tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento (caso Monsalve)”, agrega el fallo de segunda instancia, cuya lectura continúa sobre el otro delito por el que fue condenado Uribe, el de fraude procesal.