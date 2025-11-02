Trump: Xi entiende “consecuencias” si China invade Taiwán

El presidente Donald Trump dijo que su par chino Xi Jinping está al tanto de lo que pasaría si invade Taiwán, aunque se negó a decir específicamente si Estados Unidos defendería la isla, según una entrevista que la cadena estadounidense CBS transmitirá este domingo (02.11.2025).

El líder republicano indicó que el tema de Taiwán “nunca se mencionó” en sus conversaciones con su homólogo chino el jueves pasado en Corea del Sur, el primer encuentro cara a cara entre ambos en seis años.

Cuando se le preguntó si ordenaría a las fuerzas estadounidenses intervenir si China actúa militarmente contra Taiwán, Trump expresó que “lo descubrirán si sucede” y Xi “entiende la respuesta a eso”.

“No puedo revelar mis secretos”, sostuvo el mandatario estadounidense en la entrevista, realizada el viernes en su residencia de Mar-a-Lago.

Tensiones sobre Taiwán

El líder de la Casa Blanca afirmó que Xi y sus allegados habían dicho “abiertamente” que “nunca” harían algo “mientras el presidente Trump sea presidente, porque conocen las consecuencias”.

China reivindica a Taiwán como su territorio, mientras Estados Unidos solo reconoce a Pekín, pero proporciona armas a Taipéi para su autodefensa.

El asunto sigue generando tensiones, que Trump y Xi parecieron evitar en su cumbre, centrada en aliviar la guerra comercial que enfrenta a las dos principales economías del planeta.