Suspenden conferencia de María Corina Machado por Premio Nobel: Magdalena Piñera estaba invitada

La conferencia de prensa programada en Oslo con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente suspendida este martes, informó el Instituto Nobel.

La organización explicó que, por ahora, no puede anticipar cómo ni cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega, luego de anunciar más temprano un aplazamiento sin detalles sobre el horario ni los motivos de la reprogramación. El vocero del Instituto Nobel, Erik Aasheim, precisó que el encuentro “no tendrá lugar hoy”, aunque cualquier eventual convocatoria se avisaría con dos horas de anticipación.

La incertidumbre sobre la presencia de Machado se mantiene, pues su paradero continúa siendo desconocido. La dirigente permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, luego de denunciar un fraude en la elección que permitió a Nicolás Maduro asumir un tercer mandato “inconstitucional”, acusando la usurpación de la victoria opositora de Edmundo González Urrutia. Su última aparición pública ocurrió en enero de 2025, durante una manifestación en Caracas.

Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca señaló que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros”, y aseguró que la familia la espera “con fe de que va a llegar muy pronto”. Agregó que desconoce si Machado logró salir de Venezuela, pero insistió: “Su deseo es estar acá y recoger el premio”.

Una de las invitadas a la ceremonia es Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera. La presidenta de la Fundación Piñera Morel confirmó su viaje: “Camino a Oslo a ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la gran María Corina Machado. Agradezco su invitación que se debe al agradecimiento por todo el apoyo brindado por mi padre en la causa venezolana”. Según destacó, su presencia busca reafirmar los valores de “democracia, libertad y defensa de derechos humanos”.