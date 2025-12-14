Petro rechaza paro armado del ELN y llama a vivir la Navidad sin miedo en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este domingo el paro armado de tres días convocado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en protesta por “las amenazas de intervención imperialista” de Estados Unidos, e instó a la población a vivir la Navidad “sin miedo”.

“La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, escribió Petro en X, donde compartió el comunicado de la guerrilla que convoca, a partir de hoy, a un paro armado de 72 horas en rechazo a lo que denomina la “nueva fase del plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario izquierdista, exintegrante en su juventud de la desmovilizada guerrilla del M-19, pidió además al pueblo colombiano “salir a la fiesta de navidades (sic) sin miedo”, al asegurar que “el miedo paraliza” y que el país “no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios”.

“Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (…) El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”, añadió Petro sobre el paro del ELN, guerrilla con la que su Gobierno inició diálogos de paz que se rompieron tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral en agosto de 2024.

El ELN anunció el viernes un paro armado desde este domingo hasta el 17 de diciembre en rechazo al despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que según la guerrilla “pretende recrudecer el saqueo de los bienes naturales y riquezas nacionales”.

El ELN no precisó, sin embargo, si la medida afectará todas las regiones donde tiene presencia y capacidad de control, que de acuerdo con la ONG InSight Crime se extienden por al menos 19 de los 32 departamentos del país.

Durante los paros armados, la guerrilla suele restringir la circulación de vehículos por carreteras y ríos, limitar la movilidad de la población e imponer el cierre de comercios, además de lanzar amenazas contra quienes incumplan las órdenes.

Hasta el momento, la fuerza pública no ha reportado incidentes, aunque medios locales informaron del cierre total de la vía que comunica los municipios de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y Pamplona, tras el hallazgo de dos cilindros con insignias alusivas al ELN.