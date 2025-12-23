Consultora argentina pone a Milei primero y a Boric sexto en un ranking donde nadie celebra

El presidente de Argentina, Javier Milei, encabeza en diciembre el ranking de mandatarios sudamericanos con mayor imagen positiva, aunque ninguno de los líderes de la región logra cerrar el año con un saldo favorable, ya que todos presentan altos niveles de desaprobación que igualan o superan sus porcentajes de apoyo, según un informe de la consultora argentina CB Consultora Opinión Pública.

Milei encabeza la lista con un 48,3 % de aprobación, frente a un 47,2 % registrado en noviembre, pese a que su imagen negativa alcanza el 49,5 %.

El mandatario argentino asumió el cargo en diciembre de 2023 y se mantiene como el mejor valorado del bloque, aunque con una sociedad claramente dividida.

En segundo lugar aparece el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, cuyo Gobierno comenzó en noviembre de este año, con una favorabilidad del 47,6 %, inferior al 51,7 % del mes anterior, mientras que su rechazo ciudadano se sitúa en el 47,5 %.

El tercer puesto lo ocupa el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 47,1 % de aprobación frente al 48,5 % de noviembre, en un escenario de equilibrio negativo, ya que su desaprobación alcanza el 49,6 %.

Le sigue el gobernante de Uruguay, Yamandú Orsi, que asumió en marzo de este año, con un respaldo del 43,3 %, por debajo del 46,1 % del mes anterior, y una imagen negativa que se eleva al 54,3 %.

En el quinto lugar se ubica el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien registra una leve mejora en su aprobación, que sube al 42,9 % desde el 41,3 % de noviembre, aunque su imagen negativa continúa siendo mayoritaria, con un 54,3 %.

Más abajo aparece el mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien entregará el cargo en marzo de 2026 y muestra una leve recuperación, con un 41,1 % de aprobación frente al 40,4 % del mes pasado, pero con un rechazo que se mantiene alto, en el 55,1 %.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, registra una favorabilidad del 39,4 %, muy por debajo de los niveles previos, mientras que su imagen negativa alcanza el 57,5 %.

En Perú, el mandatario interino José Jerí obtiene un 37,2 % de respaldo ciudadano, frente a un rechazo del 48,6 %, aunque mejora con respecto a noviembre, cuando su imagen positiva era del 32,5 %.

En el extremo inferior del ranking se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien presenta la peor evaluación regional, con un 72,1 % de imagen negativa frente a apenas un 24,3 % de valoración positiva, aunque esta última sube desde el 21,4 % registrado en noviembre.

El bajo nivel de respaldo a Maduro se produce, además, en medio de la creciente tensión entre Venezuela y EEUU, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Washington sostiene que es para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, mientras que Caracas sostiene que esa acción busca forzar un cambio en el Ejecutivo.

En penúltimo lugar figura el gobernante de Colombia, Gustavo Petro, con una imagen negativa del 61,4 % frente a un 34,9 % de favorabilidad, por debajo del 36,7 % del mes anterior.

El sondeo de CB Consultora fue realizado entre el 9 y el 13 de diciembre a 11.921 personas, con muestras de entre 1.030 y 1.579 encuestados por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±2 y 3 %.