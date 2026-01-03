Delcy Rodríguez responde a Trump: exige liberación de Maduro, el “único presidente de Venezuela”

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que Nicolás Maduro continúa siendo el mandatario legítimo del país, luego de su captura por fuerzas militares de Estados Unidos tras los ataques ejecutados en Caracas y otras zonas del país.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela”, afirmó Rodríguez en una alocución transmitida de manera obligatoria por radio y televisión.

La vicepresidenta encabezó un consejo de defensa en el que participaron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; además de autoridades civiles y militares.

Rodríguez sostuvo que la respuesta de Estados Unidos a un reciente llamado al diálogo formulado por Maduro fue una agresión que “viola flagrantemente la Carta de Naciones Unidas”. En ese contexto, hizo un llamado a la población a mantener la calma. “Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, esta etapa de defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia nacional”, señaló.

Asimismo, afirmó que el Gobierno está preparado para defender el país y sus recursos naturales, los que —subrayó— “deben ser para el desarrollo nacional”.

Las declaraciones de Rodríguez contrastan con lo planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que su administración “va a gobernar” Venezuela hasta concretar un proceso de transición, e indicó que su secretario de Estado ya habría sostenido conversaciones con la vicepresidenta venezolana para iniciar ese proceso político.

En paralelo, Rodríguez anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación y el envío al Tribunal Supremo de Justicia del decreto de Estado de Conmoción Exterior, con el objetivo de que sea revisado y entre en vigor en las próximas horas. Según el régimen, esta medida busca responder a lo que califican como una agresión militar extranjera y garantizar el funcionamiento de las instituciones.

El Ejecutivo venezolano, además, emitió un comunicado en el que condenó “una agresión militar de extrema gravedad” atribuida a Estados Unidos, advirtiendo que los ataques habrían afectado zonas civiles y militares, y anunciando que presentará denuncias ante organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados.