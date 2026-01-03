Quién es Delcy Rodríguez, la sucesora de Maduro en la presidencia de Venezuela tras su detención

La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro abrió un vacío inmediato de poder que, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, debe ser cubierto por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien asume de manera temporal la jefatura del Estado ante la falta absoluta del mandatario.

Rodríguez, abogada de 56 años, pasó a encabezar las primeras reacciones oficiales del régimen tras la operación anunciada por Estados Unidos. En un contacto telefónico con la televisión estatal, exigió una “prueba de vida” de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, retenidos por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Nacida en Caracas, Delcy Rodríguez es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, fallecido bajo custodia policial en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, integra uno de los núcleos de poder más influyentes del chavismo.

Su trayectoria política se consolidó durante el mandato de Hugo Chávez, quien la nombró ministra del Despacho de la Presidencia en 2006. Bajo la administración de Maduro ocupó cargos estratégicos: fue canciller entre 2014 y 2017, presidió la Asamblea Nacional Constituyente y, desde 2018, ejerce como vicepresidenta ejecutiva, además de encabezar el Ministerio del Petróleo.

En el actual escenario, Rodríguez no solo lidera la defensa diplomática del régimen, sino que se proyecta como la principal figura del poder ejecutivo en un contexto de presión internacional y alta incertidumbre interna. En los últimos meses, su nombre ya había sido mencionado como una eventual cabeza de un gobierno interino que permitiera al chavismo mantener el control del aparato estatal durante una transición política.

A nivel internacional, Delcy Rodríguez enfrenta sanciones, entre ellas las impuestas por la Unión Europea en 2018, que incluyen la prohibición de ingreso a su territorio y el congelamiento de bienes, debido a su rol en la Asamblea Constituyente. Pese a ello, hoy emerge como la figura central del poder venezolano tras la detención de Maduro.