EEUU trabajará con Venezuela si toman “decisiones adecuadas” y advierte: transición no será pronto

Estados Unidos aseguró que está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela si adoptan lo que calificó como “decisiones adecuadas”, aunque advirtió que una transición política no será inmediata. Así lo afirmó este domingo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una entrevista con el programa Face the Nation de CBS News, tras la operación militar que terminó con la captura y salida del país del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen. Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”, sostuvo Rubio, subrayando que la evaluación de Washington se basará en hechos concretos y no en declaraciones públicas. “Lo haremos basándonos en lo que hagan, no en lo que digan, ni en lo que hayan hecho en el pasado, sino en lo que hagan de cara al futuro”, recalcó.

Consultado por el escenario institucional tras la captura de Maduro y el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela que designó a Delcy Rodríguez como presidenta, el jefe de la diplomacia estadounidense evitó adelantar definiciones y señaló que su gobierno observará cómo evolucionan los acontecimientos. “Vamos a ver qué va a pasar”, dijo, recordando que los objetivos de Estados Unidos siguen siendo claros.

“Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio. Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas ni a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo”, afirmó Rubio, marcando distancia con el gobierno de Maduro. En ese sentido, fue categórico al evaluar al mandatario capturado: “La persona que estaba al mando era alguien con quien no se podía trabajar. Nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó y le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder”.

Respecto a la presencia militar estadounidense en suelo venezolano, Rubio reconoció que se trata de un tema sensible para la opinión pública, al que calificó incluso como una “obsesión”, pero advirtió que sigue siendo una opción que el presidente Donald Trump “no puede descartar públicamente”. Añadió que, por ahora, Washington mantiene un bloqueo petrolero que le permite ejercer “una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos”.

El secretario de Estado insistió en que la situación venezolana no es comparable con otros escenarios de intervención estadounidense. “Venezuela no es Libia, no es Irak ni es Afganistán. Nuestra misión aquí es muy diferente”, sostuvo, agregando que Estados Unidos no solo enfrenta a un régimen político, sino a “una amenaza para los intereses estadounidenses”.

Finalmente, Rubio advirtió que los cambios no serán inmediatos. “Queremos ver que la transición en Venezuela lleve a un país completamente diferente a lo que es hoy. Pero no esperamos que eso ocurra en las próximas 15 horas. Lo que sí esperamos es que avance en esa dirección”, afirmó. Según concluyó, ese proceso responde tanto al interés nacional de Estados Unidos como, a su juicio, al del pueblo venezolano.