China emplaza a EEUU a dejar de usarlos como justificativo para operación en Groenlandia

Las autoridades de China emplazaron este lunes a Estados Unidos a no utilizar una presunta “amenaza china” como argumento para justificar eventuales acciones en Groenlandia, en respuesta a nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible anexión del territorio.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, señaló que Washington debe “abstenerse” de emplear este asunto como una “excusa” para respaldar “sus intereses personales”, según declaraciones recogidas por el diario Global Times.

Las palabras de Pekín se produjeron después de que Trump afirmara que Groenlandia estaría rodeada de barcos chinos y rusos. “Necesitamos la isla por una cuestión de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Pese a ello, Trump aseguró que una eventual anexión no afectaría su “muy buena relación” con el presidente chino, Xi Jinping, aunque desde el gobierno del gigante asiático advirtieron sobre las posibles consecuencias de ese tipo de acciones.

En paralelo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instó “encarecidamente” a Estados Unidos a poner fin a las amenazas contra un aliado histórico, recalcando que Groenlandia no está en venta. La jefa de gobierno subrayó además que la isla pertenece a Dinamarca y, por tanto, forma parte de la OTAN.