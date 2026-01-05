Marcha chavista en Caracas respalda a Delcy Rodríguez y exige liberación de Nicolás Maduro

Miles de chavistas expresaron este lunes su respaldo a la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una marcha convocada para exigir la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por EEUU en una operación militar y actualmente detenidos en Nueva York.

Los simpatizantes del oficialismo caminaron varias avenidas del oeste de Caracas hasta concentrarse a las afueras del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que esta jornada inauguró un nuevo quinquenio y, poco después, sirvió de escenario para la juramentación de Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, como la primera mujer en presidir el país suramericano.

“Primero la unidad, unirnos con Delcy Rodríguez, presidenta encargada, con (el ministro de Justicia y segundo del chavismo) Diosdado Cabello Rondón, con (el titular del Parlamento) Jorge Rodríguez”, pidió el diputado Nicolás Maduro Guerra -hijo del mandatario- a los simpatizantes del chavismo desde una tarima instalada cerca de la AN.

El legislador llamó a “tener prudencia” al señalar que las tareas por delante “son fáciles, entre comillas”, pero admitió que hay “miedo” tras el ataque ejecutado en la madrugada del pasado sábado por tropas estadounidenses en algunos puntos de Caracas y de tres estados vecinos.

“Hay un pueblo más allá de esta avenida, más allá de este lado de Caracas que claro que tuvo miedo y nosotros como cuadros políticos tenemos que consolidar una gran mayoría y una hegemonía de la opinión pública venezolana en torno a la paz que debemos mantener en Venezuela”, apuntó Maduro Guerra.

Mientras, los asistente exigían, pancartas en mano, la liberación del mandatario, cuyas fotografías con la banda presidencial que recibió el 10 de enero del año pasado se repetían entre la multitud.

Maduro y Flores, trasladados el mismo sábado a territorio estadounidense, acudieron este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia, en la que se declararon no culpables de todos los cargos.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

La presidenta encargada dijo este lunes, al jurar al cargo, que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”