Venezuela denuncia “violación flagrante” de carta de la ONU y exige liberación de Maduro

El embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad la “violación flagrante” de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicó el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno de Nicolás Maduro.

“Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela”, dijo Moncada en una sesión de emergencia del máximo organismo de la ONU.

También exigió a los países miembros una condena “inequívoca” del uso de la fuerza contra Venezuela, la reafirmación del principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la misma, y la adopción de medidas para la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.

El diplomático acusó a EE.UU. de un “ataque armado ilegítimo carente de toda justificación jurídica”, que implicó “bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro” de Maduro el 3 de enero, “fecha de profunda gravedad histórica” para el mundo.

Concretamente, Moncada denunció la violación del principio de igualdad soberana, de la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política, así como de los convenios de Ginebra y el derecho internacional de los derechos humanos, y atribuyó particular gravedad al “secuestro” de Maduro.

“Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva”, agregó el embajador.

Moncada consideró “elemento central de la agresión” las “riquezas naturales, el petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica” de Venezuela, y equiparó la acción a “las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo”.

“Si el secuestro de un jefe de Estado en el bombardeo de un país soberano, y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador: el derecho es opcional y la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales”, sostuvo.

Concluyó el representante en Nueva York con una llamada al diálogo y la paz, y envió un mensaje de “serenidad, confianza y esperanza”, afirmando que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez está siendo investida presidenta, y asegurando que “sus instituciones funcionan con normalidad”.

“Confiamos en que este consejo de seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz”, declaró.