Venezuela: reportan disparos y presencia militar en el Palacio de Miraflores

Este lunes en la noche se registraron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, según reportes ciudadanos y de redes sociales, confirmados por varios medios de comunicación.

De acuerdo con los primeros informes, los disparos habrían sido realizados por fuerzas militares en respuesta a la presencia de drones sobrevolando la zona, que es un área de exclusión aérea. Hasta el momento se desconoce si los drones eran de carácter civil o militar.

#URGENTE — Se reportan disparos y movimientos de tropas en el Palacio de Miraflores, sede del poder presidencial en Caracas. pic.twitter.com/3KkQXkBLt7 — ON TV DIGITAL (@ontvdigital__) January 6, 2026

Testigos indicaron que se escucharon ráfagas en distintos sectores del centro de Caracas y que los uniformados realizaron disparos al aire. Asimismo, se observaron movimientos de seguridad reforzada y restricciones parciales en los accesos cercanos al complejo presidencial. Los últimos reportes hablan de la presencia de tanquetas en las calles.

#LOÚLTIMO | Reportan disparos al cielo en Caracas y movimientos militares en las cercanías de Miraflores. Video: cortesía. pic.twitter.com/g5mIKR0alN — Las Cosas Como Son (@LasCosaComoSon_) January 6, 2026

Usuarios en plataformas digitales compartieron videos de destellos y detonaciones en el cielo sobre la capital, en un contexto marcado por vigilancia intensificada. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre el origen de los disparos, ni se ha informado sobre heridos, víctimas fatales o detenciones relacionadas con los hechos.

Los incidentes ocurrieron pocas horas después de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y en un contexto de tensión tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El periodista venezolano Sergio Novelli señaló a través de su cuenta de X que “audios difundidos a través de WhatsApp indican que lo ocurrido cerca del Palacio De Miraflores habría sido generado por una confusión”. Al parecer, dice, “se lanzaron unos drones, por lo que se activó la defensa aérea de manera inmediata. No obstante, ya comentan que la situación en la zona está controlada”.