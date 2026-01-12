Trump comparte imagen en la que aparece como “presidente interino” de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red social Truth Social una imagen en la que figura como “presidente interino de Venezuela”, en una captura que aparenta ser un artículo de Wikipedia. Esto, luego del ataque que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el país.

En la imagen se muestra la fotografía oficial del mandatario estadounidense junto a la descripción “Acting President of Venezuela” y con fecha de mandato del día del ataque. La imagen no está acompañada de ningún anuncio formal que respalde dicha información.

La página oficial de Wikipedia sobre Trump no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de EE.UU.

La publicación se viralizó rápidamente y provocó confusión, dado que Trump no acompañó la imagen con explicaciones ni comentarios sobre su origen. Hasta ahora, no hay base institucional, jurídica ni diplomática que sustente que el presidente estadounidense ejerza funciones en el Ejecutivo venezolano.

El episodio ocurre en un contexto de alta tensión política tras la reciente detención de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, situación que ha mantenido a Venezuela en el centro del debate internacional.

Pese al impacto de la publicación, el propio Trump no ha vuelto a referirse al contenido compartido, que distintos usuarios calificaron como desinformación o provocación política.