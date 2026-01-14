Al menos 32 muertos tras accidente de tren con una grúa en Tailandia

La cifra de muertos tras el desplome de una grúa que provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en la provincia de Nakhon Ratchasima, en el noreste de Tailandia, ascendió a 32, mientras que los heridos suman 67, informaron hoy las autoridades locales.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles cuando la grúa de construcción, utilizada para un puente ferroviario de alta velocidad, cayó sobre el tren que viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani.

En una rueda de prensa, el gobernador de Nakhon Ratchasima, Chaiwat Chuenkosum, afirmó que la empresa Ferrocarril Estatal de Tailandia (SRT) prevé que se tardará aproximadamente siete días en retirar los restos del accidente y restablecer el funcionamiento normal de la vía, mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas del siniestro.

El viceprimer ministro y titular de Transporte tailandés, Phiphat Ratchakitprakarn, informó previamente a la prensa que ha instruido a las agencias a realizar una investigación transparente y exhaustiva para determinar las causas del accidente y evitar que se repita.

Según medios tailandeses, el contratista principal del tramo ferroviario involucrado es Italian-Thai Development PLC, que aseguró en un comunicado sobre el accidente que asumirá plenamente las responsabilidades relacionadas con la compensación y la atención médica.