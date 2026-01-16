Expresidente surcoreano Yoon, condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia

El expresidente destituido de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, fue condenado a cinco años de prisión por cargos de obstrucción a su arresto, según mostraron este viernes imágenes transmitidas en directo.

La división penal del Tribunal del Distrito Central de Seúl, encargada del caso de obstrucción a la justicia de Yoon, dictó la pena de prisión por haber abusado del servicio de seguridad presidencial para impedir que la agencia anticorrupción ejecutara una orden de arresto en enero de 2025.

La Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (CIO, por sus siglas en inglés) se vio frustrada en su intento de detener a Yoon cuando el servicio de seguridad presidencial formó escudos humanos y bloqueos con autobuses para impedir que los investigadores ingresaran a la residencia presidencial.

El equipo de Cho Eun-suk, asesor independiente que encabezó las investigaciones sobre la insurrección de Yoon y otros cargos, solicitó una pena de 10 años de prisión para el exmandatario.

El tribunal afirmó que Yoon privatizó el servicio de seguridad presidencial para su seguridad personal y sus intereses privados al bloquear la ejecución legal de una orden de arresto por parte de las fuerzas del orden e intentar destruir pruebas, señalando que, pese a la gravedad de su delito, ofreció de forma constante excusas poco convincentes y no mostró arrepentimiento.

El tribunal subrayó que era necesario un castigo severo, teniendo en cuenta la necesidad de restablecer el Estado de derecho dañado por el delito de Yoon, aunque señaló como factor favorable que este no cuenta con antecedentes penales.

La sentencia, que fue transmitida en directo, constituyó el primer veredicto contra Yoon derivado de su fallido intento de imponer la ley marcial.

La sentencia de primera instancia por los cargos de insurrección contra Yoon está programada para el 19 de febrero. La fiscalía especial solicitó la pena de muerte por dichos cargos.

La ley marcial de emergencia fue declarada por Yoon la noche del 3 de diciembre de 2024, pero fue revocada horas después por la Asamblea Nacional.

El Tribunal Constitucional ratificó el pasado abril la moción de destitución contra Yoon, retirándolo oficialmente de su cargo.

El líder depuesto fue acusado bajo detención en enero del año pasado como presunto cabecilla de la insurrección, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en ser arrestado y procesado.