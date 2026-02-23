Caso Epstein sacude al Reino Unido: arrestan al exembajador británico en EE.UU

La Policía Metropolitana de Londres arrestó este lunes al político laborista Peter Mandelson, de 72 años, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. La detención se produce cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés por cargos similares vinculados al mismo caso.

La investigación apunta a que Mandelson habría filtrado información gubernamental sensible en 2009, al agresor sexual Jeffrey Epstein. Durante ese período Mandelson se desempeñaba como Secretario de Negocios en el gabinete del entonces primer ministro Gordon Brown, en plena crisis financiera global.

Según documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los correos electrónicos incluidos en los archivos revelan que Mandelson le habría entregado información confidencial. Entre estas, alertó al financiero sobre la posible venta de inmuebles estatales a precios ventajosos, también sobre un paquete de ayuda financiera de la Unión Europea y sobre planes para gravar con impuestos las bonificaciones de los banqueros.

Mandelson fue detenido en su domicilio en el barrio de Camden, en el norte de Londres, y trasladado a una comisaría para ser interrogado. La policía ejecutó además órdenes de registro en dos propiedades vinculadas al ex embajador, una en Camden y otra en el condado de Wiltshire.

Peter Mandelson, former British ambassador to the US, was arrested by London police on suspicion of misconduct in public office, following revelations over his ties to convicted sex offender Jeffrey Epstein https://t.co/MQW8y4QQgH pic.twitter.com/RNSKnj0a29 — Reuters (@Reuters) February 23, 2026

El escándalo viene arrastrando al gobierno del primer ministro Keir Starmer desde septiembre de 2025, cuando este se vio forzado a destituir a Mandelson como embajador en Washington luego de que se publicaran correos en los que este expresaba apoyo a Epstein, incluso después de su condena en 2008. Starmer había designado a Mandelson en el cargo a fines de 2024 como un peso político capaz de gestionar las tensiones con la administración Trump. La decisión, impulsada en parte por el entonces jefe de gabinete Morgan McSweeney, terminó costándole el puesto a este último.

La situación empeoró en febrero de 2026, cuando una nueva tanda de documentos del Departamento de Justicia reveló la profundidad del vínculo entre ambos: Mandelson llamaba a Epstein su “mejor amigo” y le enviaba mensajes de apoyo incluso mientras cumplía condena.

A diferencia del expríncipe Andrés, Mandelson no enfrenta acusaciones de índole sexual. Su arresto se enmarca exclusivamente en la figura de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. El ex político había renunciado en febrero a su escaño en la Cámara de los Lores y emitió una disculpa hacia las víctimas de Epstein, aunque negó cualquier irregularidad.