Arabia Saudita confirma ataque con drones contra la embajada de EE.UU. en Riad

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas.

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse” en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, extremo que no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad. Según esas fuentes, no se registraron heridos.

El ataque se produce en medio de una fuerte escalada regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada “Promesa Verdadera 4”.

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a “graves riesgos” para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

Trump no descarta una guerra prolongada contra Irán a medida que el conflicto se extiende

Más temprnao, el presidente Donald Trump declaró que contempla una guerra prolongada contra Irán, mientras el conflicto se amplía en múltiples frentes con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel, y Teherán responde en el Golfo.

En el tercer día de la guerra, cada bando exhibe su determinación a continuar las hostilidades y los países del Golfo han amenazado con responder si es necesario a la “agresión” iraní.

Los Guardianes de la Revolución, el brazo armado ideológico de la república islámica, reivindicaron el ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, y volvieron a apuntar contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

Un general iraní amenazó el lunes con “incendiar cualquier barco” que intentara cruzar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio petrolero mundial, cerrado de facto debido a la guerra en Oriente Medio.

Se avecinan “numerosos días” de guerra, advirtió por su parte Israel. Trump, en cambio, apuesta por “cuatro a cinco semanas”, pero asegura que Estados Unidos puede “ir mucho más allá” si es necesario.