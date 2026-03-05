12 países se ausentan de la inauguración de los Paralímpicos por regreso de Rusia y Bielorrusia

La ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, programada para este viernes, estará marcada por una protesta de varios países: doce naciones han confirmado que no participarán en el desfile inaugural como rechazo a la presencia de delegaciones rusa y bielorrusa compitiendo bajo sus banderas nacionales.

Canadá, Alemania, Francia, Países Bajos, Ucrania, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa y Croacia son los países que optaron por ausentarse del acto protocolar. La medida no implica el retiro de sus atletas de la competencia, sino un gesto simbólico de rechazo a la decisión adoptada por el Comité Paralímpico Internacional (IPC).

En septiembre de 2025, la Asamblea del IPC aprobó por mayoría, aunque no por unanimidad, levantar la suspensión que desde 2022 impedía a deportistas de ambos países usar sus símbolos nacionales en competencias paralímpicas. La sanción había sido impuesta como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, con respaldo bielorruso. En estos Juegos, seis atletas rusos y cuatro bielorrusos competirán representando oficialmente a sus países.

“Es importante decir que el hecho de que un país esté en guerra no va en contra de la constitución del IPC. Hay muchos países en el mundo, en este momento, en conflicto”, dijo el presidente del Comité Paralímpico, Andrew Parsons.

También defendió la resolución y explicó que la suspensión original respondió a un uso político concreto del deporte. “Sus atletas utilizaron sus símbolos y eso no se puede permitir, por eso la suspensión”, dijo para Agencia EFE, pero agregó que el contexto había cambiado al momento de la votación de 2025.

“Esta Asamblea se ha reunido tres veces y tomó decisiones distintas. Primero suspensión total, luego parcial y después no suspensión”, agregó. También reconoció que la medida generó malestar entre varios comités nacionales, aunque indicó que el IPC respetará las reacciones que surjan.

Más allá de la controversia política, la ceremonia inaugural tendrá un formato inusual por razones logísticas. Las largas distancias entre las distintas sedes de competencia y el hecho de que varios atletas deben competir al día siguiente de la apertura llevaron a que muchos comités decidieran no enviar deportistas al desfile. Como alternativa, el IPC habilitó la opción de que cada país presente un video de su abanderado, mientras un voluntario portará la bandera nacional en el momento en que se anuncie el nombre de la delegación.