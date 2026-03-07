Presidente de Irán pide disculpas por bombardeos a países vecinos de Medio Oriente

Irán ha emitido una declaración compleja en la que, por un lado, reafirma su compromiso con la soberanía de los países vecinos, pero, por otro, advierte que atacará las bases de Estados Unidos e Israel en la región. El ejército iraní, a través de medios estatales, destacó que no llevará a cabo más agresiones contra naciones vecinas, subrayando que respetan sus intereses y soberanía nacional.

La declaración se produce tras una serie de ataques previos que han involucrado a las fuerzas iraníes. En un gesto conciliatorio, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se disculpó con los países vecinos que han sido afectados por estos ataques, alegando que la medida había sido tomada por la situación de defensa del país. Según sus palabras, Irán ha decidido cesar los ataques a sus vecinos, a menos que estos provengan de territorio ajeno.

La declaración fue emitida por el cuartel general central de Khatam-al Anbiya, el principal órgano que coordina las fuerzas armadas iraníes, el ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). A través de una agencia semioficial, el cuartel general dejó claro que Irán no ha realizado ataques hostiles hacia sus países vecinos. Esta postura parece indicar una intención de distanciarse de las acusaciones de agresión innecesaria.

Sin embargo, el tono del mensaje se endurece cuando el cuartel general iraní advierte que las bases militares de Estados Unidos y el “régimen sionista” de Israel, que considera enemigos de Irán, serán objetivos legítimos de ataques. Esta declaración sugiere que, aunque Irán busca evitar conflictos con sus vecinos, está dispuesto a seguir adelante con sus acciones militares contra fuerzas extranjeras que operan en la región.

La promesa de atacar bases militares estadounidenses e israelíes en la región refleja la creciente tensión en el Medio Oriente. Irán continúa desafiando la presencia de estas potencias extranjeras, mientras intenta presentar una imagen de moderación hacia sus vecinos. Sin embargo, la amenaza de ataques dirigidos a objetivos estratégicos pone en evidencia el conflicto persistente en la región.