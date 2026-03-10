Jefe de seguridad iraní responde tras amenaza de Trump: ¡Cuídese usted de no ser eliminado!

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani, advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se cuide “de no ser eliminado”. La amenaza fue en respuesta a los comentarios del mandatario estadounidense que publicó el lunes a través de su cuenta de Truth Social, donde afirmó que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz “la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos”.

“La nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías“, dijo Larijani en X citando un mensaje de Trump en el que decía que “si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora”. “Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, añadió el jefe de seguridad de Irán.

“La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. ¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de EEUU a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz. Ojalá sea un gesto muy apreciado”, había agregado Trump.

Previamente, los Guardianes de la Revolución iraní, el ejército ideológico del país persa, habían afirmado que si EEUU e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes sus fuerzas iban a bloquear las exportaciones de petróleo del Golfo. “No permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso”, advirtieron.

Según informó la DW, Ali Larijani es una de las figura más influyente en la política iraní. Tras haber ocupado altos cargos como presidente del Parlamento y ministro, se dice que Larijani es “una de las pocas personas en las que Jamenei confía para la supervivencia del régimen”.

No es la primera vez que Larijani responde a Trump. En su primera declaración estatal, 24 horas después que comenzaran los ataques a Teherán, dijo: “Quemaremos sus corazones. Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de lo que han hecho”.