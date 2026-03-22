Cuba se prepara para posible “agresión militar” de EEUU

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos, pero insistió en que su país “no tiene disputa” alguna con Washington. Las declaraciones las emitió en una entrevista con el programa “Meet the Press,” de la cadena NBC News.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, expresó el político. “Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”, agregó.

El viceministro de Exteriores recalcó que Cuba no ve “ninguna justificación” para que tenga lugar una acción militar, porque el país es “pacífico” y no representa “ninguna amenaza” para Estados Unidos. Fernández reiteró además que Cuba “no tiene ningún conflicto” con EE.UU: “Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”.