Al menos 8 fallecidos en el avión accidentado en Colombia

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes (23.03.2026) al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares. “Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados, es una cifra preliminar”, dijo el comandante de la FAC, general Carlos Silva, en un vídeo divulgado en X.

“Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas”, completó posteriormente el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

“Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional que tiene una base en Puerto Leguízamo para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate”, había dicho el general. El comandante de la FAC afirmó que todos los heridos, en cuyo rescate también participaron lugareños que los transportaron en motocicletas, “están en centros asistenciales de Puerto Leguízamo”.

Por su parte, el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, dijo anteriormente de los heridos rescatados (en ese momento 69), que en su mayoría fueron llevados al Hospital María Angelines de ese municipio, cifra que no ha sido confirmada por la FAC.

Una zona poco accesible

La región amazónica donde ocurrió el accidente es selvática y alejada de otros centros urbanos porque a Puerto Leguízamo solo se puede llegar por vía aérea o por río en un viaje de ocho horas, según el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

Al respecto, el comandante de la FAC dijo que ya fueron enviados desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 “con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos” y también se enviará un avión Casa 295 con 24 camillas”.

Segundo Hércules accidentado en menos de un mes

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de droga que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes. Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.