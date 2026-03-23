Kim Jong Un es reelegido como presidente de Corea del Norte

La Asamblea Popular Suprema (SPA, siglas en inglés) de Corea del Norte reeligió el domingo a Kim Jong Un como presidente de Asuntos de Estado de la RPDC, informó hoy lunes la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

En el día inaugural de la primera sesión de la 15ª SPA, Jo Yong Won fue elegido presidente del Comité Permanente de la SPA, y Pak Thae Song fue elegido primer ministro del Gabinete, según la KCNA.

Jo y Pak también fueron elegidos, respectivamente, primer vicepresidente y vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Estado de la RPDC, informó KCNA en otro despacho.

Además de las elecciones, la enmienda y el complemento a la Constitución Socialista de la RPDC también tienen un lugar relevante en la agenda de la sesión, indicó la KCNA.