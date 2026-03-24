Pentágono endurece restricciones a la prensa en EEUU

El Pentágono endureció las restricciones a los periodistas que informan sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos, tras una sentencia judicial favorable a los medios.

El viernes (20.03.2026) un juez federal declaró inconstitucionales los cambios del año pasado del Departamento de Defensa, renombrado como Departamento de Guerra por el Gobierno de Donald Trump, que incluían la retirada de acreditaciones de destacados medios de comunicación.

Adiós al Correspondents’ Corridor

El Pentágono, dirigido por el secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, indicó que apelará la sentencia y anunció más restricciones, empezando por el cierre de una zona de prensa llamada Pasillo de los Corresponsales (Correspondents’ Corridor).

El portavoz Sean Parnell declaró el lunes que el espacio de prensa actual dentro del Pentágono se cerrará con efecto inmediato y se reemplazará por una nueva instalación en un edificio cercano fuera del complejo.

Además, a partir de ahora, “cualquier acceso de periodistas al Pentágono requerirá la escolta de personal autorizado del Departamento”, indicó Parnell, en la red X.

“Cerrar el Pasillo de los Corresponsales y obligar al acceso escoltado socava la información independiente en el Pentágono en un momento en que el público necesita información clara y sin filtros sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, afirmó en un comunicado Mark Schoeff Jr., el presidente del Club Nacional de Prensa, una asociación profesional.

Demanda del NYT contra autorización previa

Esta medida se produce tras una demanda interpuesta por The New York Times contra las normas introducidas en octubre pasado, que habrían permitido al Pentágono denegar la acreditación a los reporteros que publicaran información sin autorización previa, incluso si la información no era clasificada.

Los periodistas que se negaron a aceptar las normas fueron obligados a entregar sus credenciales y abandonar sus oficinas. Los principales medios de comunicación estadounidenses, incluidas las cadenas ABC, CBS, NBC, CNN, NPR y Fox News, así como los diarios The New York Times y The Washington Post, se opusieron a las medidas y se negaron a firmar la política de 21 páginas.

Finalmente, el Pentágono anunció que estos medios de comunicación debían abandonar sus oficinas en la sede, alegando una supuesta falta de espacio. En principio, solo el canal de noticias conservador One America News había firmado la nueva regulación.

Un juez federal estadounidense dictaminó ahora que esas restricciones son inconstitucionales y ordenó al Pentágono que restituyera las credenciales de prensa del New York Times. Sin embargo, las nuevas normas de acceso permanecerán vigentes hasta que se resuelva la apelación.