Trump advierte a Europa que tendrán que “luchar por sí mismos” tras su pasividad en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este martes su ofensiva verbal contra los aliados europeos al advertir que Washington dejará de respaldar su seguridad tras la falta de cooperación de varios países en la guerra contra Irán y ante el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz por parte del régimen iraní. Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión diplomática dentro de la OTAN y mientras el precio del barril de Brent supera los 100 dólares, alcanzando niveles no vistos desde 2022.

A través de su plataforma Truth Social, Trump dirigió un mensaje directo a las naciones que han visto interrumpido su suministro de combustible por el cierre del estrecho, con mención explícita al Reino Unido, que declinó participar en las operaciones militares contra Irán. “Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que les ha faltado, vayan al estrecho y simplemente tomadlo”, escribió el mandatario.

“Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha quedado, en esencia, diezmado. Lo difícil ya está hecho. ¡Vayan a por su propio petróleo!“, sentenció.

🔴 Trump avisa a los países europeos de que EEUU no les ayudará en su defensa tras su inacción en el estrecho de Ormuz: “Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos. EEUU ya no estará ahí” https://t.co/LyUsgnuwm8 — Europa Press (@europapress) March 31, 2026

En una segunda publicación, Trump apuntó directamente contra Francia, acusándola de haber impedido el sobrevuelo de aviones cargados con suministros militares con destino a Israel. “Francia ha sido muy poco cooperadora con respecto al ‘Carnicero de Irán’, que ha sido eliminado con éxito. ¡EE.UU. lo recordará!“, escribió.

Las declaraciones de Trump llegan horas después de una exclusiva del Wall Street Journal, corroborada por otros medios estadounidenses, que señala que el presidente estaría dispuesto a dar por terminada la operación militar en Irán sin garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, paso por el que circula más de una quinta parte del petróleo mundial.

No es la primera vez que Trump cuestiona abiertamente el funcionamiento de la alianza atlántica. En semanas previas llamó “cobardes” a los países miembros de la OTAN que rechazaron escoltar petroleros por el estrecho, argumentando que no están obligados a participar en ofensivas que consideran contrarias al derecho internacional.