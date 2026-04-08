Trump se reúne con Rutte en medio de arremetidas contra la OTAN

La Casa Blanca acusó este miércoles a la OTAN de haberle dado la espalda a Estados Unidos en la guerra contra Irán, poco antes de una reunión entre el secretario general de la alianza, Mark Rutte, y el presidente Donald Trump.

Rutte llegó a la Casa Blanca discretamente en medio de la tarde y se fue de igual manera dos horas y media más tarde.

“Fueron puestos a prueba y fallaron”, declaró sobre los socios de la organización la secretaria de prensa Karoline Leavitt, citando palabras del propio Trump.

“Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa”, añadió Leavitt ante la prensa previo a la reunión entre Trump y Rutte.

Consultada sobre si Trump abordaría una posible retirada de la OTAN, respondió: “Es algo que el presidente ha mencionado, y creo que es algo que el presidente abordará en pocas horas con el secretario general Rutte”.

Antes de este encuentro en la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sus conversaciones se centraron en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y el refuerzo de la coordinación y del “reparto de cargas” con los aliados de la OTAN, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Estados Unidos desempeña un papel militar central en el seno de la OTAN desde su creación en 1949, pero Trump reclama de sus socios un mayor involucramiento en su funcionamiento. En 2025 los demás miembros de la alianza decidieron un fuerte aumento de sus gastos de defensa en el marco de un plan que va hasta 2035.

El inquilino de la Casa Blanca no escatima elogios hacia el jefe de la OTAN, a quien llama “un tipo formidable”, “genial”, pero fustiga a los europeos por su negativa a ayudar a Estados Unidos e Israel a reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, durante el conflicto con Irán.

El jueves, Rutte dará un discurso y hará parte de un debate organizado por la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan. Entre el viernes y el domingo, asistirá a la reunión anual del Grupo Bilderberg, que reúne a líderes políticos y empresariales de Europa y América del Norte.