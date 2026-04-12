Trump ordena bloquear Ormuz y desata temores de una crisis energética prolongada

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán no solo escala el conflicto en Medio Oriente, sino que impulsa una preocupación global: el riesgo de una crisis energética prolongada con efectos directos en inflación, mercados y estabilidad social.

La decisión llega luego de más de 20 horas de conversaciones en Pakistán que terminaron sin acuerdo en el punto más crítico: el programa nuclear iraní. Aunque ambas partes destacaron avances parciales, el propio Trump reconoció que “el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó”, ordenando de inmediato a la Armada estadounidense iniciar el bloqueo de una de las rutas más estratégicas del mundo.

El estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo global— vuelve así al centro de la disputa. El conflicto, sin embargo, no es solo militar. La negociación encalló en tres ejes estructurales: la reapertura del paso marítimo —que Irán busca controlar—, la liberación de fondos iraníes congelados y el futuro del programa nuclear de Teherán.

Pero el impacto trasciende el terreno diplomático. El fracaso de las conversaciones ha encendido alertas en gobiernos y mercados por el riesgo de una crisis energética de largo alcance. El alza sostenida en los precios del petróleo y el gas comienza a trasladarse a la inflación global, obligando a los bancos centrales a recalibrar sus expectativas. Los recortes de tasas que se anticipaban para este año ahora entran en duda.

Las señales ya se sienten en terreno. En Europa, el aumento del costo de la vida ha derivado en protestas, como las registradas en Dublín durante el fin de semana, reflejo de una presión social que podría replicarse en otros países si el escenario se prolonga.

Desde el mundo financiero, el diagnóstico apunta en la misma dirección. Mohamed El-Erian, asesor de Allianz, advirtió que la incertidumbre dominará el escenario mientras no exista claridad sobre el curso de las negociaciones. “Si no se reanudan rápidamente, la reacción inmediata de los mercados será impulsar al alza los precios del petróleo y los costos de endeudamiento”, señaló, anticipando una semana clave para los mercados.

El análisis es más profundo: no se trata solo de un shock de corto plazo, sino de un posible cambio de ciclo. Una prolongación del conflicto podría consolidar un escenario de alta inflación, menor crecimiento y menor margen de maniobra para las políticas fiscales y monetarias, especialmente en economías ya tensionadas.

En paralelo, la situación en terreno sigue deteriorándose. Israel continuó sus ataques en el sur del Líbano durante el fin de semana, mientras crece la presión internacional por el impacto humanitario del conflicto. El contexto refuerza la percepción de que no existe, por ahora, una salida clara.

El giro de Trump —que días antes había lanzado una amenaza extrema contra Irán y luego retrocedió tras una tregua temporal mediada por Pakistán— refleja la volatilidad del escenario. La reapertura de Ormuz, acordada en ese breve alto al fuego, aparece hoy como un capítulo cerrado.

El bloqueo anunciado por Washington marca así un nuevo punto de inflexión. No solo redefine el equilibrio militar en el Golfo, sino que instala una pregunta mayor: cuánto tiempo puede sostener la economía global un conflicto que amenaza directamente el flujo energético del mundo.