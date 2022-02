Retiros de las AFP

Señor Director:

Hay señores principalmente algunos políticos que consideran que se debe aprobar un quinto retiro porque NO produce mucha inflación y beneficia a los más vulnerables y a pequeñas empresas.

No sé mucho de economía, pero en mi humilde opinión creo que NO es necesario ser economista para darse cuenta de que la mayor parte de la inflación se debe a los 50 mil millones de dólares retirados por los afiliados de las AFP, muchos de los cuales son profesionales y personas adineradas, más la gran cantidad de dinero en IFE y otros beneficios otorgados por el Estado a familias de menores ingresos y ahora a complementar los salarios de los trabajadores activos.

Si las enormes cantidades de dinero en circulación NO causan inflación por qué el dólar ha aumentado tanto su valor, como un 15%, de 700 en que estaba hace pocos meses, a 800 e incluso ha llegado a cerca de 900 pesos, algunos dicen que es por la incertidumbre, pero la incertidumbre también tiene relación mayoritariamente con la enorme cantidad de dinero que existe en el mercado chileno que NO tiene sustento en el producto interno del país, es decir se gasta mucho más de lo que se tiene. Por eso en mi modesta opinión, y con mucho respeto a los profesionales de la economía y finanzas, me parece que los retiros de fondos de las AFP son una de las principales causas de la inflación y del aumento del precio del dólar.

Además, el enorme aumento el precio del dólar NO tiene demasiada justificación cuando se sabe que en Estados Unidos ha habido y creo que aún continúa una política de expansión monetaria imprimiendo enormes cantidades de dólares, y uno se pregunta entonces qué va a suceder cuando en dicho país aumenten su tasa de política monetaria a qué precio va a subir el dólar y por ende los productos importados incluido el petróleo.

Saludos,

Apolonio Zuleta Navarro