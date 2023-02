Salud: tiempo de proteger a las personas

Señor Director:

En este mismo medio un columnista me dio por muerto y, recientemente, otro me apunta con hostil propósito. Este último hace gala de información parcial, mal analizada y reconstruye una verdadera caricatura de una desafortunada frase extraída y utilizada fuera de contexto, hace casi 5 años. Lo lamentable es que dicho artículo provenga de un académico, médico y ex ministro de Estado, que ha preferido seguir solapadamente el camino fácil del bullying, aquel atajo utilizado por personas desinformadas o mal intencionadas que, al carecer de argumentos, disfrutan tratando de enlodar el prestigio de quienes no comparten sus ideales.

Nadie está libre de críticas; es más, es necesario exista la discrepancia. Al contrario de lo que señala el artículo, desde hace muchos años defiendo la libre movilidad de las personas en el sistema de salud, pero para que sea viable se requiere un mecanismo de compensación de riesgos, como está claramente expresado en mi libro “Como entender el sistema de salud chileno”.

Estas referencias a mi persona de ciertos columnistas de El Mostrador, me refuerzan en mis planteamientos y no me amedrentan para seguir dando la batalla por las ideas, pero ahora en defensa de quienes ya siendo mayores, deseamos salvaguardar el amenazado derecho a elegir en salud.

Proteger a las personas requiere, como lo he planteado en diferentes medios, que todos puedan optar libremente entre el sistema estatal y los seguros privados, bajo una regulación moderna que faculte la elección en forma justa, abierta, transparente y accesible.

Rafael Caviedes Duprà