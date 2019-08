¿Por qué una Ley Nacional del Cáncer con financiamiento?

Señor Director:

En el año 2014 conocí por primera vez el proyecto de la Ley Nacional del Cáncer, cuando fui invitada a una reunión del Foro Nacional del Cáncer como representante del “Tercer Sector”. Hoy, después de 5 años, reflexiono acerca de la razón por la que me involucré tanto en esta lucha por conseguir que esta ley fuera una realidad.

Hace 16 años la vida me dio una “nueva oportunidad”. Después de 7 años de recibir tratamientos que no eran los indicados, cuando “no había mas que hacer”, un oncólogo, el Dr. Gustavo Vial Claro, a quien le estoy eternamente agradecida, me dio el diagnóstico correcto: GIST (Tumor del estroma gastrointestinal un raro tipo de cáncer). Tras la certeza del diagnóstico, me indicó que había un medicamento nuevo que él pensaba me serviría y que hasta ese momento era para tratar la leucemia mieloide crónica. Lo que para mí en ese momento fue una esperanza de vida, también fue una fuente de angustia ya que era inaccesible. Sólo a través de una donación pude obtenerlo y luego de un resultado satisfactorio estoy aquí, 16 años después, viva, activa, agradecida de poder ver a mis hijos crecer y conocer a mis nietos y nietas.

Junto con esa “segunda oportunidad” asumí también una misión: hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudar a que otros no pasaran lo que yo había pasado y así contribuir para que todos los pacientes de Chile tengan también una “segunda oportunidad”. Para mi eso es La Ley del cáncer.

¿Y por qué insisto tanto en la necesidad de tener una Ley Nacional del Cáncer con financiamiento que garantice su continuidad en el tiempo? Quiero tener una respuesta cuando me llame una persona con cáncer pidiendo ayuda, con toda la angustia y temor que significa recibir un diagnóstico como éste. Quiero decirle con toda propiedad y orgullo que el tratamiento que le prolongará su vida existe y que puede acceder a él, que puede estar tranquila porque en Chile tenemos una ley que la protegerá siempre, la acompañará y le entregará los tratamientos que necesita para vivir con una buena calidad de vida.

Tiendo a pensar que este anhelo no sólo ayudará a que mi misión sea cumplida, sino que también representa el sentido común de cualquier chileno ¿No es eso lo que a todos en circunstancias similares nos gustaría escuchar?

Piga Fernández Kaempffer

Paciente con GIST

Directora Ejecutiva

Fundación GIST Chile