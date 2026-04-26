Ramón Latorre, biofísico en Puerto de Ideas: “El acto creativo es uno solo”

El biofísico y Premio Nacional de Ciencias Naturales (2002) Ramón Latorre estuvo en Puerto de Ideas Antofagasta exponiendo sobre la relación entre ciencia, sueños y arte. El científico sostuvo que la chispa de la creación no surge de un esfuerzo consciente de voluntad, sino de la sensibilidad humana profunda

Latorre rompió con el mito del científico frío y puramente lógico, situando a la imaginación como el motor principal de cualquier descubrimiento. Según el académico, las grandes ideas suelen aparecer en los momentos menos pensados.

“El acto creativo es uno solo. En ciencia, en arte, en las humanidades no hay dos actos creativos. La creación viene de la misma manera y viene de la misma manera en el sentido de que lo que prima es la imaginación y la sensibilidad y la lógica y la razón vienen después. Entonces, uno normalmente entra en el arte creativo cuando está en la micro, cuando está en el baño o en cualquier parte viene y aparece y no aparece porque uno se pone a pensar: ‘voy a ser más inteligente hoy día'”

Esta unión entre fantasía y rigor es la fuente de las “maravillas” del mundo, citando a Goya para recordar que la fantasía unida a la razón es la madre de todas las artes

Uno de los ejes de su charla fue el rol de los sueños en la historia de la ciencia. Latorre utilizó ejemplos icónicos como el de Kekulé, quien descubrió la estructura del benceno tras soñar con una serpiente mordiéndose la cola, o el de Otto Loewi, quien visualizó el experimento de la neurotransmisión química durante una noche de sueño.

“Un sueño es una asociación de imágenes, ideas, emociones y sensaciones que ocurren involuntariamente en la mente durante ciertas etapas del dormir. Y yo me hice esa pregunta, ¿no es precisamente la materia de que están hechas las artes, las humanidades y las ciencias? El cerebro siempre está trabajando en alguna parte de tal manera que llegamos a una solución”, dijo.

Evolución y la creación de lo inexistente

Latorre también abordó cómo el cerebro humano creció gracias al descubrimiento del fuego y la cocina, lo que permitió ahorrar energía en la digestión para redirigirla al desarrollo neuronal

“La verdad es que desde el punto de vista de todas las cosas que hacemos, hay muchas cosas que no existen. Nuestro dinero es el dinero… yo voy y compro una casa con unos papeles que los puedo quemar si no existen. Entonces hacemos los hombres cosas muy raras y por eso se ha creado toda esta civilización”, sostuvo.

Finalmente, el Premio Nacional destacó que la mayor virtud de la ciencia es su capacidad de autocorrección, diferenciándola de otras esferas humanas como la política. Instó a los jóvenes y estudiantes a no dejarse cegar por el “principio de autoridad”.

“A diferencia de la política, la ciencia es capaz de corregirse. Nunca aceptar el principio de autoridad sin argumentos válidos. No es posible aceptar los argumentos de los delitos que fundamentan sus opiniones únicamente en su autoridad y que se basan en costumbres establecidas muchos años atrás”.

Para cerrar, Latorre hizo un llamado a transformar la educación en un juego de descubrimiento, donde el docente no entregue respuestas “masticadas”, sino que fomente la pasión y la curiosidad constante por descifrar los secretos de la naturaleza.