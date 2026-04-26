José Piñera y Peter Thiel en Santiago: el creador de las AFP y la nueva derecha tecnológica global

José Piñera volvió al debate público, esta vez desde Santiago, con una postal que mezcla nostalgia libertaria, referencias a un prócer estadounidense y su encuentro con la élite tecnológica global.

Ayer, el economista chileno publicó en X una foto junto a Peter Thiel, uno de los inversionistas más influyentes de Silicon Valley y figura asociada a la arquitectura financiera y tecnológica de la nueva derecha global. El mensaje fue directo, en inglés y con tono casi ceremonial: contó que se reunió con Thiel en Santiago, que conversaron sobre “el milagro chileno” y tendencias globales, y que decidió regalarle un timbre de colección con la frase de Thomas Jefferson: “He jurado eterna hostilidad contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre”.

El gesto no es inocente. En el universo de Piñera —el economista detrás del sistema de AFP y de buena parte del diseño liberal de la economía chilena en dictadura— la cita de Jefferson funciona como declaración de principios: mercado, libertad individual y rechazo frontal al Estado entendido como límite. En el de Thiel, encaja como anillo al dedo.

Porque Thiel no es solo un multimillonario tecnológico. Es, como han advertido analistas, una figura clave de una élite que combina capital, datos y poder político. Cofundador de PayPal y Palantir, inversionista temprano de Facebook, su influencia se extiende desde Silicon Valley hasta gobiernos que utilizan sus sistemas de análisis de datos para seguridad, defensa y gestión pública. Su nombre suele aparecer asociado a una idea incómoda: la creciente externalización del Estado hacia plataformas privadas.

Cabe mencionar que esta semana Thiel llegó a Buenos Aires para instalarse y mirar de cerca lo que él denomina “el único experimento libertario capaz de reelegirse”.

Just met Peter Thiel in Santiago. I enjoyed so much the conversation about the Chilean miracle and world trends that decided to give him my collector stamp with our hero Thomas Jefferson’s vow: “I have sworn eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man”. pic.twitter.com/73PyTUqqu1 — José Piñera🗽 (@jpinera_english) April 25, 2026

La escena en Santiago, entonces, no es solo una reunión entre un exministro chileno y un empresario extranjero. Es el cruce de dos mundos que se reconocen: el del liberalismo económico clásico de los 80 en Chile, y el de la nueva derecha tecnológica global que hoy discute cómo ordenar sociedades completas mediante datos, inteligencia artificial y arquitectura digital del poder.

En esa misma línea, la figura de Matt Danzeisen —esposo de Thiel y alto ejecutivo de su ecosistema de inversiones privadas tras pasar por BlackRock— completa el cuadro: finanzas globales, capital institucional y tecnología convergiendo en un mismo circuito.

El mensaje de Piñera, con Jefferson como bandera, funciona así como una postal ideológica: un puente entre el Chile del “milagro económico” y el nuevo laboratorio global donde el poder ya no se disputa solo en el Estado, sino también en las plataformas que procesan información, seguridad y decisiones públicas.

La pregunta que deja la escena es menos romántica que el intercambio de estampillas: cuánto de esa “hostilidad eterna contra la tiranía” termina siendo, en la práctica, una discusión sobre quién controla hoy los datos, los sistemas y, en el fondo, las decisiones de los Estados.