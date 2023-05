En respuesta a nota “Ministro de las Culturas suspende Cuenta Pública…”

Señor Director:

Ante la declaración pública realizada por las asociaciones de funcionarios y funcionarias de la Región Metropolitana de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que recoge su medio en la nota publicada el día de hoy, me gustaría referirme a ciertos puntos que están alejados de la verdad y los hechos, que procedo a aclarar:

Desde el principio de esta administración, hemos reconocido las legítimas demandas de larga data, de los y las trabajadoras de esta institución, y hemos tenido la total disposición a abordarlas. Para ello, el 14 de marzo de 2022 convocamos a las asociaciones de funcionarios y funcionarias, y a los sindicatos de honorarios a la conformación de una mesa de condiciones laborales, la que ha sesionado de forma continua en 14 ocasiones, más 37 sesiones de comisiones y de todas ellas existen actas firmadas por ambas partes. Me gustaría aclarar que, desde un comienzo, han existido variadas instancias de diálogo, en ninguna de las cuales he recibido una mención de malos tratos de mi parte hacia algún funcionario, por lo que esa acusación es infundada y se aleja de mi forma de ejercer liderazgo y no se ve reflejado en mi trayectoria profesional y política.

Desde la creación de este ministerio en el 2017, la orgánica ministerial está pendiente de diseño e implementación. Esto es algo que se arrastra de larga data y es justamente por ello que, en esta administración, luego de años de inamovilidad, hemos emprendido acciones para concretarla, con plena conciencia que los cambios de esta magnitud son altamente complejos. Actualmente existe un borrador de decreto orgánico, el que ha sido socializado con las y los funcionarios, además de las asociaciones y sindicatos que, tras recoger las observaciones, esperamos iniciar su tramitación. Respecto de ello, quiero aclarar que el año 2022, como Ministerio de las Culturas, solicitamos una asesoría del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y esta fue solo una parte del proceso realizado, ya que a ello se sumaron encuentros participativos, reunión de equipos y una jornada presencial que tuve junto a las dos de las asociaciones de funcionarios y funcionarias y los sindicatos de honorarios, todo este proceso de socialización dio origen a la propuesta final.

Por otra parte, sumado a la ausencia de orgánica, este ministerio no contaba con el Informe Financiero necesario para poder ponerse en marcha, ya que había sido retirado por las normas de austeridad en el gobierno de Sebastián Piñera. Dicho informe fue recuperado por nuestro gobierno en la última discusión presupuestaria. Esto, en la práctica, permite contar por fin con la dotación considerada para esta Subsecretaría de las Culturas y las Artes, aumentando la dotación actual en 195 cargos para 15 regiones y 30 para el nivel central. A ello se suma que, como gobierno, recuperamos 29 nuevos cargos que no se habían provisto en la administración anterior.

Estamos conscientes que recibimos un ministerio que, producto de estos retrasos, ha generado estructuras que generan sobrecarga la cual estamos abordando, además de los anteriormente mencionado, con la realización del primer estudio de dotación institucional, podremos identificar las cargas laborales que recaen sobre las funcionarias y funcionarios a nivel regional, para posteriormente proceder a nivel nacional. Este estudio posibilitará desarrollar perfiles y descripciones de cargo de manera objetiva, lo que aporta en adoptar las mejoras comprometidas para el desarrollo de las funciones.

Respecto de las oficinas de la Secretaria Regional Metropolitana, en el mes de marzo, al asumir como autoridad en el mes de marzo 2022, hicimos las gestiones y se les asignó el piso 11 en dependencias ministeriales, el que fue habilitado en menos de un mes para así solucionar las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban las y los trabajadores.

Y en cuanto a mejoras salariales, hemos hecho importantes avances, por ejemplo, el aumento de remuneraciones a 125 funcionarios y funcionarias con los grados más bajos de la institución desde 2022 a la fecha, tanto del nivel central como regional, y el traspaso desde el estamento administrativo al estamento profesional tras revisión de funciones vigentes y recomendación favorable del departamento de personas, este proceso de mejoras sigue este año y actualmente está en elaboración una segunda propuesta a nivel nacional.

Con lo expuesto, es claro que las deudas respecto de esta institucionalidad eran muchas, pero también tenemos la convicción, desde que asumimos el gobierno, que la gestión de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes debía comenzar por el fortalecimiento institucional y la condición de sus trabajadoras y trabajadores. No hemos pasado un día sin tener esa claridad, entendiendo que estos procesos generan tensiones y que siempre instaremos a resolver dialogando.

Y en ese espíritu es que mañana tenemos agendada una reunión con las asociaciones y sindicatos para poder dialogar y esperamos poder llegar acuerdos que nos permitan retomar la importante labor que hacemos de cara a la ciudadanía.

Subsecretaria de las Culturas y las Artes,

Andrea Gutiérrez