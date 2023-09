Comisión calificadora permanente para las víctimas de la dictadura

Señor Director:

En esta conmemoración número 50 del golpe civil y militar ocurrido en Chile, urge avanzar decididamente de parte del Estado, en la habilitación de una comisión de calificación permanente para las víctimas de la dictadura. Se necesita que ésta, anclada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y partir de un trabajo interdisciplinario, como ha ocurrido en el pasado, genere instancias donde las personas que no fueron reconocidas, puedan apelar y eventualmente ser recalificadas especialmente en el caso de quienes, por distintas razones, no pudieron o prefirieron no presentarse a alguna de las comisiones de verdad y justicia, ya sea por desconocimiento, desconfianza, distancia territorial, falta de acceso a información, traumatización, entre otros fenómenos.

Hoy día no es posible hablar de cantidades definitivas o cerradas respecto de las víctimas de la dictadura, sino de una cifra referencial y que podría resultar conservadora. Sólo a partir de los números con los que contamos no es factible dimensionar y comprender fehacientemente la magnitud y el impacto que tuvo en la población la violencia político institucional en dictadura.

Avanzar en ello, resulta fundamental. Se trata de una demanda histórica de las agrupaciones de derechos humanos y de una recomendación permanente de la institucionalidad de derechos humanos. No contar con esta información, podría mermar el avance de políticas públicas en la materia o bien dar pie a la generación de una acción parcial o incompleta de parte del Estado. Y sobretodo, negar el legítimo acceso a la justicia y a reparación de las víctimas, desestimando el principio de debida diligencia, necesario para avanzar en una cultura de un Nunca Más.

Daniela Aceituno