Señor Director:

En 1943 con la publicación del artículo -A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity- de los científicos Warren McCullough y Walter Pitts, se presenta el primer modelo matemático para la creación de una red neuronal, modelo que sería la base de lo que hoy conocemos como Inteligencia Artificial. En estos 80 años desde esa publicación hasta ahora, no solo se desarrolló la Inteligencia Artificial, sino que se convirtió en una realidad al alcance de todos abriendo un debate urgente y muy necesario para nuestra sociedad sobre el uso y los límites de esta herramienta. Chat GPT y otras aplicaciones a disposición de todos representan un cambio de juego sin precedente alguno y del cual estamos aprendiendo en la marcha desconociendo los alcances e impactos que tendrán en el mediano y largo plazo. Es por este motivo que se hace urgente comenzar a legislar al respecto, considerando que es un área del cual estamos todos los días viendo nuevos fenómenos y usos. El proyecto de ley que hemos presentado en el Congreso aborda aspectos de esta nueva realidad en materia de seguridad como lo son la estafas telefónicas por suplantación de voz generadas por IA, pero también se abre al derecho de autor y a cómo los artistas pueden resguardar su imagen y su obra. Hace pocos días fuimos testigos de cómo un chileno creó una canción de Bad Bunny y otros artistas con IA logrando confundir a los mismo fans del artista generando un debate al cual incluso se sumó el mismo artista puertorriqueño quien criticó el actuar de nuestro compatriota y los vacíos legales que permiten llevar a cabo estas acciones. Por otra parte, a pocos días de los juegos Panamericanos hemos vuelto a escuchar para un spot la voz del gran Julio Martínez por medio de IA, generando positivas y emocionantes reacciones. Estos dos ejemplos de la misma cosa pero con fines opuesto nos grafica el gravitante efecto que puede tener la IA en nuestra sociedad y de la importancia de tener pronto una ley que permita ser un punto de partida en legislación con respecto a esta materia.

Alejandro Bernales Maldonado,

Presidente de la Comisión de Cultura,

Artes y Comunicaciones.

Diputado de la República