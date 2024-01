Señor director:

Me asombra que medios serios de prensa nacional den tribuna a “La Sanadora del Rosario”, y que la Iglesia Católica admita en el Templo Votivo de Maipú este tipo de eventos. Dicha sanadora afirma que el origen del cáncer es la falta de perdón del paciente y que la cura está en la eucaristía, la confesión, el rosario y el perdonar.

En Chile cada año se diagnostican más de 500 casos de cáncer infantil. Ninguno de esos niños tuvo culpa de su enfermedad, ni está en sus manos la forma de curarse. Aunque la actitud del paciente puede servir para hacer más llevadero el tratamiento, la cura de esta enfermedad está en la ciencia.

Como profesional que trabaja con pacientes con cáncer me parece una falta de respeto que medios serios difundan esta falacia. Como católica me entristece que la Iglesia avale a esta persona que dice hablar en nombre de Cristo. Como madre de un paciente con cáncer me duele profundamente que muchos chilenos puedan creer que la razón por la cual mi hijo de dos años tuvo cáncer fue porque le faltó perdonar.

Alejandra Méndez Risopatrón

Directora Fundación Nuestros Hijos

Vice Presidenta Childhood Cancer International