Acuerdo de riesgo compartido contra el cáncer: una promesa por cumplir

Señor director:

La semana pasada en la que se ha conmemorado un nuevo 4 de febrero, día en que a nivel mundial nos unimos en torno al cáncer, hemos observado diversas publicaciones que destacan la importancia de la prevención y la detección temprana, chapas en las solapas e incluso edificios que se iluminan de diferentes colores.

No obstante, como agrupación de Cáncer de Mama Triple Negativo, que acoge, apoya y trabaja por fortalecer el acceso a los tratamientos, nos encontramos cada vez con más jóvenes, madres y trabajadoras que vemos truncadas nuestras vidas por no poder acceder a tratamientos específicos para este subtipo de cáncer. En este contexto, no podemos sino alzar la voz en esta fecha y solicitar que se cumpla el compromiso de la ministra de Salud respecto a la aprobación de la ley de presupuesto, quien se comprometió a concretar en el breve plazo un acuerdo de riesgo compartido y la aprobación acelerada de drogas, que llevan más de dos años en espera de registro en el ISP, para que los tratamientos puedan llegar a las pacientes y no esperar que más almas engrosen las cifras de mujeres que nos abandonan.

Al terminar esta semana, esperamos no perder la esperanza de que los compromisos se cumplan, volver a creer en nuestras autoridades y que la gestión de un gobierno se fortalezca en las fuerzas constructivas, pero sobre todo en el cumplimiento de las promesas y la concreción de los acuerdos.

Ana María Araya

Presidenta Agrupación Triple Negativa, Siempre Positiva