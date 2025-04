Pelota ensangrentada

Señor Director:

como hincha del fútbol lo sucedido en el Monumental me genera un panorama desolador. El fútbol es un fenómeno complejo que muchas veces refleja el estado en el que se encuentra la sociedad, y es catalizador de emociones diversas que siempre está en un latente estado de ebullición. Actualmente, el lumpen y la narcocultura, la ineficiencia de carabineros, la falta de liderazgo de autoridades, y las malas políticas públicas han forjado una ecuación perfecta para el desastre. Un desastre que el pasado jueves se llevó dos vidas. El problema es tan profundo que no solo con mayor seguridad se mejora, pero hay que partir por algo: cortar nexos con las barras, mejorar la inteligencia y capacitación policial y, de una vez por todas, hacer una política pública que no se convierta en un estrepitoso fracaso como lo fue Estadio Seguro, un triste oxímoron que no sirvió de nada.

Eduardo Mujica, periodista y licenciado en letras