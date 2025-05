¿Algo haremos mal?

Señor director:

En chile los narcos funerales se adueñan del espacio público cerrando calles y colegios, escoltados por carabineros, las calles tomadas por las mafias del comercio ambulante en casi todas las regiones del país, detienen el transporte público cuando los quieren fiscalizar, y los delincuentes todavía con la puerta giratoria gracias al sistema garantista.

Mientras que los ciudadanos de bien quienes trabajamos y aportamos a Chile tenemos que preocuparnos que no nos hagan más de 50 transferencias porque si no vienen impuestos internos o preocuparse de marcar los vidrios con la patente para que carabineros no te multe.

Al parecer los perseguidos somos los ciudadanos de bien y no el delincuente.

Renato Smimmo Álvarez.

Licenciado en Ciencias jurídicas