Políticas habitacionales y personas en situación de calle

Señor director:

La entrevista a Andrés Millar en El Mostrador instala una valiosa discusión: cómo incorporar a las políticas públicas de vivienda a quienes hoy viven en la calle. Coincidimos en que esta realidad representa una de las expresiones más crudas de exclusión habitacional, y por lo mismo, su abordaje ha sido parte del foco del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Para nosotros la preocupación por las personas en situación de calle no es solo una declaración, es una convicción que se tradujo en una propuesta concreta. Por iniciativa del Minvu se incorporó en la Ley de Presupuestos la glosa que permite producir viviendas para el programa “Vivienda Primero”, que lidera el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su objetivo es claro: ofrecer un techo digno y permanente a quienes han sido sistemáticamente excluidos de los mecanismos habituales de acceso a vivienda, con acompañamiento social y servicios de apoyo.

Sabemos que la implementación de esta medida no ha estado exenta de obstáculos. Por eso, estamos trabajando activamente para perfeccionar su marco operativo y normativo. Queremos que esta herramienta se convierta efectivamente en una vía ágil y eficiente para atender esta realidad, pues el Plan de Emergencia Habitacional no solo busca cumplir metas de construcción. También tiene el mandato de responder a las formas más extremas de exclusión habitacional. Y en ese sentido, las políticas para personas en situación de calle no son un complemento: son parte esencial de esa tarea.

Valoramos los aportes críticos que apuntan a mejorar lo que hemos impulsado. Las alianzas con actores sociales, con experiencia concreta en este ámbito, son indispensables para que los instrumentos no solo existan, sino funcionen y transformen realidades.

Carlos Araya Salazar

Jefe División de Política Habitacional

Ministerio de Vivienda y Urbanismo