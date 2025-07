IA y ciberseguridad: ¿aliados o amenaza?

Señor Director:

A propósito del creciente entusiasmo por la inteligencia artificial generativa, conviene recordar que, en materia de ciberseguridad, todo avance tecnológico es también un nuevo vector de riesgo.

Herramientas de IA ya están siendo usadas para automatizar ataques, falsificar identidades y perfeccionar fraudes, generando brechas más difíciles de detectar. No obstante estas también pueden ser nuestras aliadas: bien implementadas, permiten detectar anomalías en tiempo real, anticipar vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia digital.

Ahora el dilema no está en la tecnología, sino en cómo la usamos. La IA no reemplazará al criterio humano, pero sí exigirá más gobernanza, estándares éticos claros y marcos regulatorios dinámicos que permitan avanzar con confianza, no con miedo.

No basta con asombrarse por su potencial: debemos prepararnos para su impacto. La ciberseguridad ya no es un tema técnico, es una prioridad estratégica que debemos mirar hoy.

José Francisco Mazzei Alliende

Abogado