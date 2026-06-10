Túnel submarino a Tierra del Fuego: el desafío de conectar una isla que cambió su escala

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La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es contradictoria por naturaleza. O tal vez, más que contradictoria, es poéticamente sarcástica. Algunos dicen que Punta Arenas es la ciudad donde se pueden vivir las cuatro estaciones en un mismo día. Cualquier magallánico sabe que no es una exageración.

Algo parecido ocurre con su economía y su historia reciente. Esta semana se conoció el cierre definitivo de Mina Invierno en isla Riesco, una noticia que a estas alturas parece representar la lápida final de un proyecto que fue presentado como parte del futuro productivo regional, pero que ya dejó de operar hace años. Al mismo tiempo, la lana magallánica –una actividad centenaria que muchos consideraban estancada– encontró una nueva oportunidad tras concretar su primer envío a India, el segundo mercado más grande del mundo.

Mientras una puerta se cierra, otra parece abrirse. Y quizás esa sea una de las pocas constantes de esta región: cuando algo parece terminar, casi siempre otra historia comienza a tomar forma.

Vamos con la pauta de esta semana:

Tierra del Fuego, el túnel y el desafío de conectar una isla que cambió de escala . Mientras la Tierra del Fuego argentina supera los 190 mil habitantes y la isla chilena suma nuevas perspectivas de desarrollo, la discusión sobre un eventual túnel submarino reabre una pregunta de fondo: si la infraestructura que integró la isla durante el siglo XX será suficiente para responder a las exigencias de las próximas décadas.

. Mientras la Tierra del Fuego argentina supera los 190 mil habitantes y la isla chilena suma nuevas perspectivas de desarrollo, la discusión sobre un eventual túnel submarino reabre una pregunta de fondo: si la infraestructura que integró la isla durante el siglo XX será suficiente para responder a las exigencias de las próximas décadas. ¿Qué revelan los incidentes de los últimos 25 años en ENAP Magallanes? Una revisión de más de dos décadas de accidentes laborales, derrames, emergencias operacionales y fiscalizaciones permite observar una dimensión poco visible de la principal infraestructura energética regional y los desafíos asociados a su operación y mantención.

Una revisión de más de dos décadas de accidentes laborales, derrames, emergencias operacionales y fiscalizaciones permite observar una dimensión poco visible de la principal infraestructura energética regional y los desafíos asociados a su operación y mantención. Cabo de Hornos actualiza su geología tras 40 años . Una investigación desarrollada en isla Hoste aporta nuevas evidencias sobre los movimientos tectónicos que moldearon el extremo austral de Sudamérica y abre una ventana para comprender procesos que ocurrieron hace millones de años en una de las zonas más remotas del continente.

. Una investigación desarrollada en isla Hoste aporta nuevas evidencias sobre los movimientos tectónicos que moldearon el extremo austral de Sudamérica y El hallazgo de ocho ballenas muertas en islas Wollaston podría no ser excepcional. Lo que inicialmente fue considerado un evento inusual podría formar parte de una historia mucho más antigua. Registros etnográficos, arqueológicos y observaciones científicas sugieren que episodios similares han ocurrido durante siglos en las aguas de Cabo de Hornos.

Lo que inicialmente fue considerado un evento inusual podría formar parte de una historia mucho más antigua. Punta Arenas extiende su estrategia de protección de humedales urbanos. La capital regional presentó un nuevo plan que busca incorporar cerca de 40 humedales a la planificación urbana comunal, ampliando una discusión que va más allá de la conservación y que comienza a involucrar el futuro desarrollo de la ciudad.

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Tierra del Fuego, el túnel y el desafío de conectar una isla que cambió su escala

El cruce en Punta Delgada, que conecta con Bahía Azul a través de la Primera Angostura, es el principal punto de conexión terrestre del continente con Tierra del Fuego a través de un ferry. A 160 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, este cruce comunica, a través del Estrecho de Magallanes, no solo a los cerca de nueve mil chilenos ubicados principalmente en la comuna de Porvenir, sino que también a los casi 190 mil argentinos en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La conectividad que integró Tierra del Fuego durante gran parte del siglo XX enfrenta hoy una realidad distinta. Mientras Porvenir ha mantenido una población relativamente estable, la Tierra del Fuego argentina experimentó uno de los mayores crecimientos demográficos de la Patagonia. Río Grande pasó de 4 mil habitantes en 1970 a más de 80 mil en la actualidad, impulsada principalmente por el desarrollo industrial asociado al régimen de promoción económica fueguino. Ushuaia, por su parte, también superó los 80 mil habitantes, consolidándose como uno de los principales polos turísticos de la Patagonia austral.

En el lado chileno de Tierra del Fuego, durante el siglo pasado, la actividad económica estuvo asociada principalmente a los hidrocarburos y la ganadería. Hoy, en cambio, el territorio comienza a sumar perspectivas vinculadas a la acuicultura, turismo de naturaleza, la conservación de grandes áreas protegidas, la futura apertura de la ruta hacia el Parque Nacional Yendegaia y proyectos industriales asociados a la transición energética. Aunque el alcance de algunas de estas transformaciones aún está por definirse, reflejan una isla más diversa y compleja que la que dio origen a buena parte de su infraestructura de conectividad.

En paralelo, la conectividad marítima también se ha expandido. Durante las últimas dos décadas, Tabsa incorporó sucesivamente nuevas embarcaciones para Primera Angostura, aumentando capacidad de carga y pasajeros.

El sistema de cruce alberga una frecuencia diaria de viajes que son completamente dependientes de la contingencia climática. Por tanto, una inclemencia natural puede alterar el flujo de decenas de camiones chilenos y argentinos, como también la de cientos de habitantes que por los más diversos motivos necesitan trasladarse a Argentina, o bien a Punta Arenas o Puerto Natales a través del continente.

Hace más de un año se viene hablando de un posible túnel submarino que podría conectar el continente con Tierra del Fuego a través del estrecho. Recientemente han circulado antecedentes preliminares que apuntan a un cruce de 3,7 kilómetros y una inversión cercana a los US$ 1.500 millones, cifras que han reabierto el debate sobre cómo enfrentar las limitaciones de conectividad que históricamente han condicionado el desarrollo de la isla.

“Hay empresas interesadas en desarrollar este proyecto y eso ya ha sido informado al Gobierno Regional. Corresponderá ahora evaluar las condiciones técnicas, económicas y el impacto que tendría para la región”, señaló el gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies.

Miguel Cárdenas, presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones (Asoducam) Punta Arenas, asegura que la dependencia de un único punto de conexión con Tierra del Fuego convierte la conectividad en una vulnerabilidad estratégica para la isla.

“El sistema de barcazas en Primera Angostura es un factor determinante para la logística de Tierra del Fuego. Cualquier interrupción por condiciones climáticas, problemas operacionales o alta demanda genera impactos inmediatos en toda la cadena logística, lo cual genera pérdidas de tiempo y el aumento de los costos. Esto implica consumo adicional de combustible, pago de viáticos, horas de espera, retrasos en las entregas y mayores costos para los clientes”, comentó Cárdenas.

El camionero declara que el Estado tiene que definir su estrategia de por qué quiere robustecer el cruce, y posteriormente definir qué estrategia debe usar: un túnel u otras alternativas que sean eventualmente más económicas.

“Un túnel representaría una solución definitiva a la discontinuidad territorial, sin embargo, también supone una inversión de enorme magnitud. Si el objetivo es simplemente mejorar el cruce actual, probablemente existan soluciones mucho más baratas. Si el objetivo es transformar estructuralmente la integración de Tierra del Fuego y proyectar el desarrollo del extremo austral durante el próximo siglo, entonces el análisis cambia y la obra adquiere una dimensión estratégica más que meramente económica”, añadió.

Para Vicente Couve, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Desarrollo de Porvenir (COTUDEP), el desarrollo económico de la isla “está muy condicionado al uso de la barcaza”. Además, asegura que los fueguinos no tienen garantías para cruzar al continente cuando hay colapso o cambios de itinerario.

“En temporada alta, cuando más se usa el ferry, se llena de automóviles turísticos que vienen por el día, desde Punta Arenas al Parque Pingüino Rey, y muchas veces dejan a isleños sin cupo para viajar. Y cuando cancelan los viajes por clima, las personas tienen que postergar sus visitas, reuniones, consultas médicas, etc., no pudiendo acceder a reembolso alguno. Un túnel atraería mayor turismo, desarrollo y conectividad a la isla. Sin embargo, creo que una obra de esa magnitud es muy cara para lo que significa esta isla para autoridades y políticos”, comentó Couve.

Más allá de la viabilidad del túnel, la discusión parece reflejar un fenómeno mayor: la distancia creciente entre una infraestructura de conectividad concebida para la Tierra del Fuego del siglo XX y una isla que hoy presenta una escala demográfica, económica y territorial distinta. La pregunta ya no es solo cómo cruzar el Estrecho de Magallanes, sino qué tipo de integración necesitará el territorio para las próximas décadas.

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¿Qué revelan 25 años de incidentes en ENAP Magallanes?

El trabajador que resultó con quemaduras en Cullen la semana pasada es el caso más reciente de una larga cronología de accidentes laborales, derrames, emergencias operacionales y fiscalizaciones vinculadas a ENAP Magallanes durante las últimas décadas.

Una revisión de registros públicos entre 2000 y 2026 permite reconstruir más de una veintena de episodios vinculados a la operación de la empresa en la región. Al revisar los antecedentes, se puede constatar de que varios de los accidentes, emergencias y episodios de fiscalización más relevantes estuvieron asociados a tareas de mantención, intervención de infraestructura o cuestionamientos sobre las condiciones en que estas operaciones eran ejecutadas.

Entre los accidentes laborales más relevantes registrados durante el período aparecen la muerte de un trabajador durante reparaciones en un ducto frente a Posesión en 2005 y el fallecimiento de otro durante maniobras en el yacimiento Daniel en 2011. También se registraron accidentes graves ocurridos durante labores de montaje, construcción e intervención de infraestructura energética, además de la explosión de un estanque en Gregorio en 2017, que dejó a un trabajador con lesiones gravísimas.

La cronología también registra contingencias ambientales y operacionales. En 2001 se registró la rotura de un poliducto al norte de Punta Arenas. En 2009, una fuga desde un oleoducto cercano a Posesión derivó en acciones de fiscalización ambiental. En 2018, el derrame de petróleo en Cullen se convirtió en uno de los episodios ambientales más relevantes asociados a la industria en la región.

Más recientemente, en 2022, una filtración de diésel afectó el sector de Paso Tortuoso. A ello se sumó el incendio del gasoducto de la planta Posesión, ocurrido el 18 de diciembre de 2025 durante labores de limpieza programadas, que obligó a suspender clases y adoptar medidas extraordinarias para resguardar el suministro regional.

Asociado o no a este último incidente y a menos de un mes del inicio oficial del invierno, en un contexto marcado por el aumento de la demanda energética en la región, Enap Magallanes desvinculó el pasado 29 de mayo a cinco profesionales que ocupaban cargos directivos vinculados a la operación de la planta Posesión.

Los antecedentes de los últimos años también muestran cuestionamientos sobre las condiciones operacionales. Ya en 2014 la Dirección del Trabajo advirtió sobre la relación entre el incumplimiento de jornadas especiales y los riesgos de accidentabilidad en el sector hidrocarburos. Una década después, una inspección en Cabo Negro –realizada tras denuncias sindicales– constató situaciones asociadas a dotación insuficiente, dobles tareas y deficiencias de infraestructura, además de requerir antecedentes sobre jornadas excepcionales. ENAP respondió entonces que sus procesos estaban automatizados y que no existía peligro para las personas.

Más que una sucesión de hechos aislados, la cronología permite observar una dimensión poco visible de la historia energética regional. Los antecedentes no permiten establecer tendencias concluyentes ni explicar las causas detrás de cada episodio, pero sí muestran los desafíos asociados a operar y mantener una infraestructura crítica para Magallanes, cuya relevancia suele hacerse evidente solo cuando algo falla.

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Cabo de Hornos revela nuevos datos de su geología tras 40 años

“Las rocas que conforman la isla Hoste guardan el registro de la historia paleogeográfica de los Andes Fueguinos, marcada por la separación de la península antártica con Sudamérica y la apertura del paso Drake durante los últimos 50 millones de años. Esta reconfiguración de los continentes tuvo grandes implicancias en la distribución de las especies y en el clima global”, comentaron desde Sernageomin a Aquí Magallanes.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), se encuentra realizando estudios de actualización de la geología al sur del canal Beagle desde el 2018. Inicialmente, la prioridad fue isla Navarino. Posteriormente, en 2021, se estudió algunos sectores de Tierra del Fuego, y a partir de 2024 se comenzó en isla Hoste. Con cerca de 4.000 km², Hoste se extiende al sur de Navarino y constituye la última gran isla antes del archipiélago del Cabo de Hornos.

Los avances tecnológicos y las nuevas metodologías disponibles para el estudio geológico han permitido revisar información que permanecía prácticamente sin actualizar desde la década de 1980. Aunque parte de las muestras recolectadas en isla Hoste aún se encuentran en análisis, los trabajos ya han revelado antecedentes inéditos sobre la configuración geológica del territorio.

“De manera preliminar, hemos identificado nuevas unidades geológicas que no habían sido descritas anteriormente, además de importantes fallas regionales. También hemos detectado, mediante estudios paleomagnéticos, evidencias de rotaciones tectónicas asociadas a la apertura del paso Drake y a la formación de los Andes Fueguinos“, explican desde Sernageomin.

Según señalaron, estudiar la geología de la isla Hoste es fundamental para ejercer la soberanía del conocimiento del extremo sur del país y conocer mejor sus recursos geológicos.

“Esto permite construir una efectiva planificación de uso del territorio por parte de nuestras autoridades. Además, siendo una zona clave de conectividad marítima Pacífico-Atlántico y Sudamérica-Antártica, es importante conocer su actividad geológica en términos de volcanismo y remociones en masa, ambos procesos con un gran potencial tsunamigénico”, agregaron.

Los estudios de Sernageomin en la zona se enfocan en tres áreas principales: actualizar la información geológica disponible mediante el análisis de rocas, depósitos y estructuras como fallas y fracturas; identificar peligros geológicos que puedan representar riesgos para personas o futuras infraestructuras; y poner en valor el patrimonio geológico del territorio, destacando elementos de interés científico, educativo y paisajístico.

Sin embargo, avanzar en el conocimiento geológico de isla Hoste no ha sido una tarea sencilla. Las campañas de terreno dependen de embarcaciones para desplazarse por el archipiélago y están condicionadas por algunos de los entornos climáticos más exigentes del país.

“La planificación es siempre afectada por los factores climáticos, especialmente por los fuertes vientos. Con lluvia se puede trabajar, teniendo buen equipamiento, pero con fuertes vientos, tanto la movilización en bote como el acceso a tierra se restringen bastante“, explicaron.

Las dificultades de acceso y las exigentes condiciones climáticas ayudan a explicar por qué gran parte de isla Hoste continúa siendo uno de los territorios menos estudiados del extremo austral. Precisamente por ello, cada nueva campaña aporta información clave para comprender mejor la historia geológica de Cabo de Hornos.

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El hallazgo de ocho ballenas muertas en islas Wollaston podría no ser excepcional

Hace solo unos días, pescadores artesanales alertaron a las autoridades de la presencia de un grupo de seis ballenas sei en islas Wollaston, a 120 kilómetros al sur de Puerto Williams. Ante dicho aviso, Sernapesca activó un plan de contingencia para verificar en terreno el hallazgo.

Tras identificar ocho ejemplares, el servicio constató que cinco de ellas presentaban un avanzado estado de descomposición, mientras que las otras tres llevaban más tiempo muertas, con parte de su estructura ósea visible. Los análisis preliminares apuntan a siete ballenas sei adultas y una subadulta, información que será corroborada mediante estudios genéticos.

Para Jorge Gibbons, investigador del Instituto de la Patagonia y de la Universidad de Magallanes (UMAG), el hallazgo se inserta en una historia mucho más larga. Registros etnográficos, arqueológicos e históricos muestran que episodios de mortalidad de ballenas han sido observados en las aguas de Cabo de Hornos durante siglos.

“No es un fenómeno excepcional para esa área. La evidencia etnográfica indica que era algo conocido por los cazadores de la costa fueguina en el brazo nororiental del canal Beagle. Esta especie de ballena también se encuentra asociada al registro arqueológico y la ocurrencia de estos eventos ha sido observada y registrada en las últimas décadas“, explica Gibbons.

Entre las hipótesis que se investigan figura un posible ataque coordinado de orcas. Uno de los ejemplares presentaba marcas compatibles con mordeduras de estos cetáceos, una interacción que ya ha sido observada en las aguas de Cabo de Hornos. Sin embargo, los análisis deberán confirmar las causas de muerte y descartar otros factores involucrados.

Para Franco Cruz Jofré, investigador de la Universidad Santo Tomás e integrante del Instituto Milenio BASE, el estudio de los ejemplares hallados en Wollaston puede aportar información valiosa sobre las poblaciones de cetáceos que habitan el extremo austral. Los análisis permiten investigar desde causas de muerte y aspectos ecológicos hasta características genéticas y conductuales de las especies involucradas.

“Las mortalidades de mamíferos marinos nos entregan una gran cantidad de información. Si se confirma un ataque de orcas, estudiar estos individuos podría ayudarnos a entender mejor las interacciones depredador-presa que involucran coordinación, aprendizaje y una alta especialización en las técnicas de captura“, aclara Cruz.

Más allá de las causas específicas de esta mortalidad, el hallazgo vuelve a poner la atención sobre una de las zonas marinas menos exploradas del país. Para Cruz, el creciente conocimiento sobre las especies que habitan las aguas al sur de Cabo de Hornos podría abrir nuevas oportunidades tanto para la investigación científica como para el turismo de naturaleza.

“Es una zona que ha sido poco explorada, donde estudios recientes han demostrado una gran cantidad de mamíferos marinos presentes en estas aguas. Todo esto indica una zona rica en especies y formas de vida distintas que requieren estudios más profundos“, señala el investigador científico.

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Punta Arenas amplía su estrategia de protección de humedales urbanos con nuevo plan de gestión

Durante décadas, los humedales urbanos de Punta Arenas fueron vistos principalmente como espacios vacíos, terrenos sin uso definido o zonas de expansión para la ciudad. Hoy, esa mirada parece estar cambiando.

La reciente presentación del Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos de la Municipalidad de Punta Arenas marca un nuevo paso en una transformación que se viene desarrollando silenciosamente durante los últimos años: la incorporación progresiva de los ecosistemas naturales como parte de la planificación urbana de la capital regional.

El cambio no es menor. Actualmente, Punta Arenas cuenta con tres humedales urbanos oficialmente reconocidos: Parque María Behety, Tres Puentes y Laguna Pudeto. Sin embargo, el nuevo plan amplía la mirada hacia una escala mucho mayor, proponiendo la protección y gestión de aproximadamente 40 humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano comunal.

Más que una iniciativa ambiental aislada, el instrumento refleja una tendencia que comienza a consolidarse en la ciudad. Durante los últimos años, espacios como el Parque María Behety, los humedales de Tres Puentes o diversas áreas verdes urbanas han pasado a ocupar un lugar cada vez más visible en las discusiones sobre desarrollo urbano , calidad de vida y conservación del patrimonio natural.

, calidad de vida y conservación del patrimonio natural. El nuevo plan contempla medidas concretas como programas de monitoreo ambiental, la creación de un Comité Comunal de Humedales Urbanos y el avance en futuras declaratorias para sectores como Ramón Rada, Aonikenk y Kóoch. También propone incorporar estos espacios como Áreas de Protección de Valor Natural dentro del futuro Plan Regulador Comunal.

En una región donde la naturaleza suele asociarse a grandes parques nacionales, áreas silvestres protegidas o paisajes remotos, Punta Arenas parece comenzar a desarrollar una identidad complementaria: la de una ciudad que busca integrar sus ecosistemas dentro de la vida urbana cotidiana.

Como cada miércoles, ha sido un verdadero placer reencontrarnos nuevamente. ¡No olvides! Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

¡Hasta la próxima semana, estimadísimos lectores!

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