Inteligencia para la democracia

En tiempos de polarización permanente, cuando parecía que el sistema político chileno era incapaz de construir acuerdos duraderos, incluso en materias esenciales, la aprobación de la nueva Ley de Inteligencia, por amplia mayoría, constituye un hecho político de enorme relevancia.

La democracia no consiste solamente en la competencia entre proyectos políticos. También entraña la capacidad de construir acuerdos cuando los intereses permanentes de la República así lo exigen.

La experiencia comparada ofrece además algunas lecciones valiosas. España, Reino Unido y Francia poseen tradiciones institucionales distintas, pero comparten una convicción fundamental: la inteligencia constituye una función permanente del Estado y no una herramienta circunstancial de los gobiernos.

España ha optado por un modelo relativamente concentrado en torno al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya principal fortaleza radica en la coordinación y unidad de conducción. El Reino Unido, en cambio, ha desarrollado una comunidad altamente especializada, donde el MI5 se concentra en la seguridad interior, el MI6 en la inteligencia exterior y el GCHQ se enfoca tanto en la inteligencia de señales como en las amenazas cibernéticas.

Francia, por su parte, ha privilegiado una fuerte conducción estratégica desde el más alto nivel del Estado. Sus organismos de inteligencia interior y exterior operan bajo una coordinación estrecha orientada a la defensa de los intereses nacionales, la lucha contra el terrorismo y la anticipación de amenazas complejas.

Chile puede aprender de esas tres experiencias. De España, la importancia de la coordinación. Del Reino Unido, la necesidad de construir una verdadera comunidad profesional de inteligencia. Y de Francia, la relevancia de una conducción estratégica capaz de integrar seguridad, desarrollo, defensa y protección institucional.

Ninguno de esos países mide los méritos de su inteligencia por la cantidad de información que acumula: los miden por la calidad de sus profesionales, por la capacidad de anticipar riesgos y por la confianza que sus instituciones generan en la ciudadanía.

Y es allí donde aparece uno de los desafíos más importantes para Chile.

Antes de la reforma, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) era vista por muchos especialistas como una entidad con escasa capacidad operativa, enfocada principalmente en recopilar y analizar información proveniente de otros organismos.

Con la nueva ley, la ANI pasa a ser el “nodo central” del sistema de inteligencia: coordina, integra información, participa en inteligencia y contrainteligencia, lidera la planificación estratégica y se transforma en el principal ente asesor del Presidente en materias de inteligencia del Estado.

De esta manera, la nueva legislación crea mejores herramientas, establece mecanismos de coordinación más eficaces y dota al Estado de capacidades que durante años resultaron insuficientes. Pero, por sí solas, las leyes no producen inteligencia. Son las personas quienes lo hacen. Son mujeres y hombres formados durante años, seleccionados por sus competencias, sometidos a exigentes estándares éticos y comprometidos con una vocación de servicio público que trasciende los ciclos políticos.

Por ello, acaso la tarea más relevante que ahora comienza sea la construcción de una verdadera comunidad nacional de inteligencia. Una integrada por profesionales altamente calificados, capaces de cooperar entre instituciones distintas, de compartir información de manera segura y eficiente, en pos de producir conocimiento estratégico útil para quienes deben tomar decisiones en materias de seguridad, defensa y protección institucional.

Las mejores experiencias internacionales muestran que la excelencia en inteligencia no se improvisa, sino que es el resultado de décadas de formación, especialización y profesionalización. Requiere, entonces, carreras funcionarias estables, capacitación permanente, acceso a tecnologías avanzadas y, sobre todo, una cultura institucional basada en el mérito, la reserva, la disciplina intelectual y la lealtad a la República antes que a cualquier Gobierno de turno.

Precisamente por ello es que sería un error considerar la nueva Ley de Inteligencia como una obra terminada. Las amenazas evolucionan a una velocidad extraordinaria. El crimen organizado aprende, se adapta y modifica constantemente sus métodos de operación. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos, a los delitos cibernéticos o a la infiltración económica poseen hoy niveles de sofisticación impensados hace apenas una década.

El Estado deberá, en consecuencia, demostrar una capacidad equivalente para anticiparse y comprender fenómenos cada vez más complejos. En tal sentido, particularmente relevante será el desarrollo de capacidades para comprender las dimensiones económicas y financieras de estas amenazas.

Como ha quedado demostrado en Chile en los últimos días, detrás de cada organización criminal existe una estructura patrimonial destinada a ocultar, mover e invertir recursos ilícitos. Seguir la ruta del dinero, comprender las redes societarias y detectar tempranamente los mecanismos de financiamiento constituye hoy una de las fronteras más importantes de la inteligencia moderna.

Pero, al mismo tiempo, el fortalecimiento de las capacidades estatales exige robustecer también las garantías democráticas. La historia enseña que la inteligencia resulta indispensable para proteger la libertad, pero también que su legitimidad depende de controles eficaces, supervisión institucional y un respeto pleno por los derechos fundamentales.

La inteligencia de carácter democrático no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No es tampoco pertenencia de un Gobierno o de una administración determinada. Pertenece a la República.

Así, cuando una democracia logra construir acuerdos amplios para proteger a sus ciudadanos, fortalecer sus instituciones y prepararse para amenazas que no distinguen entre ideologías, no solo está aprobando una ley: está fortaleciendo la capacidad de la República para defenderse a sí misma sin renunciar a los principios que la definen. Y esa es, en definitiva, la esencia de una inteligencia puesta al servicio de la democracia.