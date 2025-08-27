La aritmética no perdona

Señor Director:

Los programas económicos muestran con nitidez la mirada de cada candidato. Jeannette Jara habla de responsabilidad fiscal sin tocar las tasas; Evelyn Matthei promete disciplina con reducciones graduales; José Antonio Kast apuesta por el pleno empleo y la baja de impuestos. Distintos énfasis para enfrentar los mismos problemas: bajo crecimiento, déficit fiscal y empleo precario.

El punto no es cuál receta suena más atractiva, sino que todas deberán chocar con el mismo muro: la realidad. La economía no distingue entre derecha o izquierda, solo entre cuentas claras y promesas imposibles.

Por eso, lo decisivo no será quién grite más fuerte “pleno empleo”, “disciplina” o “responsabilidad”, sino quién logre cuadrar los números sin traspasar la factura a las familias chilenas.

Atentamente,

Kenio Estrela

Académico investigador, Escuela de Filosofía, Universidad Finis Terrae